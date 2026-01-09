Các ngân hàng sắp được nắm giữ nhiều vàng hơn

Ngân hàng Nhà nước ngày 9/1 ban hành Thông tư số 82 quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12/2.

Trạng thái vàng của tổ chức tín dụng bao gồm số dư vàng miếng, vàng nguyên liệu phát sinh từ việc sản xuất, kinh doanh, mua bán, quy đổi sang tiền đồng; hay từ việc xuất nhập khẩu; giao dịch mua bán vàng giao ngay... của tổ chức tín dụng.

Trạng thái vàng cuối ngày của tổ chức tín dụng không vượt quá 5% vốn tự có, áp dụng cho các đơn vị được phép sản xuất, xuất khẩu vàng miếng; nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu. Trước đây, mức này là 2%.

Với các nhà băng không thuộc diện này, trạng thái vàng vẫn được giữ nguyên như quy định hiện hành là tối đa 2% vốn tự có.

Mặt hàng vàng được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Tại dự thảo Thông tư trước đó, Ngân hàng Nhà nước phân tích, hiện nay có 8 ngân hàng thương mại đủ điều kiện về vốn điều lệ quy định tại Nghị định 24 (từ 50.000 tỷ đồng) gồm Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, MB, VPBank, ACB.

Theo lý giải của nhà quản lý, việc nâng "trần" trạng thái vàng của các nhà băng sẽ cho phép họ cung ứng lượng vàng miếng đáng kể ra thị trường, từ đó giúp thu hẹp chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới. Đồng thời, việc giới hạn 5% vẫn đảm bảo an toàn hoạt động, ổn định của hệ thống ngân hàng do quy mô trạng thái vàng không quá lớn so với quy mô vốn tự có và năng lực tài chính.

Vốn tự có để tính giới hạn trạng thái vàng của tổ chức tín dụng là vốn tự có của tháng liền kề trước kỳ báo cáo của tổ chức tín dụng, được xác định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng không được duy trì trạng thái vàng âm.

Trường hợp cần thiết, tổ chức tín dụng được duy trì trạng thái vàng khác giới hạn quy định trên khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Theo Thông tư, chậm nhất đến 14h của ngày làm việc, tổ chức tín dụng gửi báo cáo trạng thái vàng của ngày làm việc liền kề trước đó về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý ngoại hối) theo Phụ lục ban hành.

Tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức cuối năm ngoái, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối cho biết đã nhận được 9 hồ sơ của các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định xin cấp giấy phép sản xuất vàng miếng.

"Phần lớn các đơn vị có giấy phép sản xuất vàng miếng cũng sẽ được NHNN cấp giấy phép nhập khẩu vàng”, ông nói.

Cơ quan này đang phối hợp với các bộ, ngành để có ý kiến chung trong việc xem xét cấp phép cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại, đảm bảo việc cấp phép đúng quy định. Ông Tuấn khẳng định, khi doanh nghiệp và ngân hàng thương mại được cấp phép sản xuất vàng miếng đủ điều kiện sẽ được cấp phép nhập khẩu vàng.