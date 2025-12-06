Tổng thống Indonesia treo thưởng rất lớn cho tấm HCV SEA Games 33

Hôm qua (5/12), Tổng thống Indonesia, Prabowo Subianto, đã dự lễ xuất quân của đoàn thể thao nước này tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan. Phát biểu trước hơn 1.000 vận động viên (VĐV), Tổng thống Prabowo nhấn mạnh mỗi tuyển thủ đều mang trên mình trọng trách lớn lao khi đại diện cho quốc gia tại sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Tổng thống Indonesia, Prabowo Subianto, quyết định tăng tiền thưởng gấp đôi cho mỗi tấm HCV SEA Games 33 của các VĐV nước nhà (Ảnh: Antara).

Ông cho biết: “Các bạn đã nhận được một vinh dự mà không phải ai cũng có. Các bạn được trao cơ hội, nhận được niềm tin để đại diện cho hơn 200 triệu người dân Indonesia. Họ muốn nghe bài quốc ca Indonesia Raya vang lên ở SEA Games và được tôn trọng bởi các quốc gia khác. Tôi hy vọng các VĐV sẽ nỗ lực tối đa để làm rạng rỡ đất nước Indonesia”.

Đoàn thể thao Indonesia tham dự SEA Games 33 có tổng cộng 1.021 vận động viên, tăng lên so với con số 996 người ở kỳ SEA Games 32 tại Campuchia. Việc tăng quân số đến từ sự mở rộng số nội dung thi đấu ở các môn điền kinh, xe đạp và đấu kiếm.

Bộ trưởng Thanh niên & Thể thao Erick Thohir cho biết kế hoạch điều chỉnh lực lượng đi kèm với mục tiêu tham vọng đạt 80 huy chương vàng.

Ông Thohir phát biểu: “Chúng tôi sẽ cung cấp những gì tốt nhất cho các VĐV. Chúng tôi đang tối ưu hóa ngân sách và gửi đi lực lượng đông nhất, để có thể giành nhiều huy chương nhất có thể cho đoàn thể thao Indonesia.

Mục tiêu của Indonesia là giành 80 HCV. Nhưng chúng ta không được hài lòng với con số đó. Chúng ta phải thể hiện điều tốt nhất để đạt kết quả cao nhất”.

Tổng thống Prabowo động viên các VĐV Indonesia và hy vọng họ sẽ cống hiến hết mình vì đất nước Indonesia (Ảnh: Antara).

Trong buổi lễ, Tổng thống Prabowo bất ngờ đề nghị nâng mức thưởng cho VĐV giành HCV SEA Games 33. Khi được Bộ trưởng Thohir báo cáo phần thưởng hiện tại là 500 triệu rupiah, ông lập tức yêu cầu tăng gấp đôi.

“Có thể nâng lên 1 tỷ rupiah”, Tổng thống Indonesia nói và nhận được sự hưởng ứng lớn từ các VĐV.

Ông nhấn mạnh thêm: “Họ (các vận động viên) sẽ chiến đấu vì tình yêu Tổ quốc. Hãy cống hiến những gì tốt nhất cho đất nước Indonesia”.