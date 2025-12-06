Hình ảnh gây sốc ở SEA Games: Dùng cách thủ công hút nước trên sân

Trận đấu này diễn ra sáng 5/12. Một cơn mưa trong buổi sáng khiến cho sân bóng khá lầy lội. Đến mức, tờ Thairath của Thái Lan phải thốt lên: “Những ồn ào về các thiếu sót ở kỳ SEA Games do Thái Lan đăng cai vẫn tiếp tục. Sân vận động sử dụng cho các trận đấu bóng chày xuống cấp đến mức không thể tin nổi”.

BTC dùng vải thấm hút nước theo phương pháp thủ công, ngay trước trận đấu bóng chày giữa Indonesia và Malaysia sáng 5/12 (Ảnh: Thairath).

“Không thể tưởng tượng một cuộc thi đấu chính thức lại được tổ chức tại đây. Điều này khiến cho người hâm mộ tại Đông Nam Á vô cùng sốc”, Thairath viết thêm.

Sở dĩ tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan phải dùng đến từ “sốc” vì Ban tổ chức (BTC) trận đấu phải dùng đến phương pháp thủ công để khắc phục các vũng nước, đó là họ dùng khăn vải để thấm hút các vũng nước đọng trên sân. Sau đó, họ dùng cách đổ thêm đất để lấp lại những vũng nước này.

Thairath ngao ngán bình luận: “Các nhân viên của sân dùng vải lau, cố gắng lau khô các vũng nước đọng trên mặt sân và dùng đất để che phủ sự cố, trước khi trận đấu bắt đầu. Không có nhiều khán giả theo dõi môn bóng chày. Những người hiện diện trên sân là những người nước ngoài, cổ động viên của hai đội Malaysia và Indonesia”.

Cần nhắc lại Thái Lan không phải là quốc gia phát triển mạnh môn bóng chày. Chính vì thế cơ sở vật chất dành cho môn này ở xứ sở chùa vàng khá hạn chế. Môn này thi đấu tại Pathum Thani (cách Bangkok khoảng 40km).

Dù vậy, do Thái Lan tổ chức quá nhiều môn (50 môn) và quá nhiều nội dung thi đấu (574 nội dung) tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay, nên có nhiều môn và nhiều nội dung, quốc gia chủ nhà dường như tỏ ra thiếu kinh nghiệm trong khâu tổ chức.

Chính điều đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều sai sót trong khâu tổ chức của Thái Lan trong ít ngày qua.