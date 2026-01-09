Tài xế xe ben lấn làn, kéo bụi mù mịt ở TPHCM bị phạt 5 triệu đồng

Liên quan đến vụ tài xế lái xe ben lấn làn, kéo bụi mù mịt ở TPHCM mà báo Dân trí đưa tin, chiều 9/1, nam tài xế đã đến Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) để làm việc.

Ông T. lái xe ben đi vào làn xe máy, kéo bụi mù mịt (Ảnh cắt từ clip).

Tại cơ quan công an, tài xế N.C.T. (39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) thừa nhận hành vi vi phạm. T. khai, khoảng 16h ngày 8/1, ông lái xe ben chở than hướng về biên giới Campuchia.

Thời điểm này, đường đông ô tô, nam tài xế muốn đi nhanh nên đã lái phương tiện lấn vào làn đường dành cho xe máy.

Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt ông T. số tiền 5 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe do lỗi Điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định.

CSGT làm việc với ông T. (Ảnh: Công an cung cấp).

Như báo Dân trí đã đưa tin, sáng 9/1, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh tài xế lái chiếc xe ben biển số 72H-052.70 chạy lấn vào làn xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Phương tiện này phóng nhanh, kéo bụi bay mù mịt khiến người đi xe máy phía sau "chịu trận". Một người dân đã quay clip và đăng lên mạng xã hội.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT Rạch Chiếc vào cuộc xác minh, mời tài xế lên làm việc.