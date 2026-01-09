Báo Thái Lan muốn đội nhà đòi lại chức vô địch AFF Cup của tuyển Việt Nam

Lễ bốc thăm AFF Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 15/1 tại Jakarta (Indonesia). Khác với mọi năm, kỳ AFF Cup năm nay sẽ diễn ra vào mùa Hè, từ ngày 24/7 đến ngày 26/8. Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 cùng với Thái Lan.

Tuyển Thái Lan muốn đòi lại chức vô địch AFF Cup từ tay đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau khi bị mất chức vô địch AFF Cup 2024 vào tay đội tuyển Việt Nam, Thái Lan đang đặt mục tiêu rất cao có thể đòi lại ngai vàng từ tay “Những chiến binh sao vàng”.

Tờ Siam Sport nhấn mạnh: “Đội tuyển Thái Lan đang chờ đợi kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2026, để xác định con đường tới chức vô địch. Mục tiêu duy nhất của đội bóng là đòi lại ngai vàng”.

Tờ báo của Thái Lan khẳng định đội nhà là đội bóng giàu thành tích nhất ở giải AFF Cup. Tờ Siam Sport viết thêm: “Trong lịch sử 15 lần giải đấu được tổ chức, Thái Lan chính là đội bóng giàu thành tích nhất với 7 lần vô địch vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022. Tiếp theo là Singapore với 4 lần, Việt Nam với 3 lần và Malaysia với 1 lần”.

AFF Cup 2026 sẽ diễn ra vào tháng 7 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở AFF Cup 2024, đội tuyển Thái Lan đã giành quyền vào chung kết nhưng thất bại trong cả hai trận gặp đội tuyển Việt Nam với tỷ số 1-2 và 2-3. Sau giải đấu, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã sa thải HLV Masatada Ishii và bổ nhiệm HLV người Anh Anthony Hudson.

Tính tới thời điểm này, “Voi chiến” đang là đội bóng Đông Nam Á có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA khi xếp thứ 96, còn tuyển Việt Nam xếp thứ 107.