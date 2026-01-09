Vờ giúp người gặp nạn để trộm điện thoại

Ngày 9/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Đ.V.C. (44 tuổi, trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tối 6/1, tại quốc lộ 37, đoạn qua phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô và người đi bộ. Trong lúc hỗ trợ người gặp nạn sau va chạm, C. đã lợi dụng sơ hở, trộm cắp điện thoại di động của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Cảnh C. trộm tài sản của nạn nhân (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an phường Tự Lạn khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng liên quan.

Đến khoảng 8h30 ngày 9/1, Công an phường Tự Lạn đã điều tra làm rõ, vận động Đ.V.C. ra đầu thú.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo, việc giúp đỡ người bị tai nạn giao thông là hành động đẹp, cần được lan tỏa trong cộng đồng. Tuy nhiên, các hành vi lợi dụng tai nạn để trộm cắp, chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý nghiêm.