Cả 2 vợ chồng tử nạn sau khi va chạm với ô tô tải

Ngày 9/1, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 19, đoạn qua xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai, khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào 7h20 cùng ngày. Thời điểm trên, anh T.M.Q. (SN 2002, trú tại xã Sơn Lang, tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô tải mang biển kiểm soát 86C-128.xx, lưu thông theo hướng từ Mang Yang đi phường Pleiku, Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Chí Anh).

Khi đến km136+350 quốc lộ 19, đoạn qua thôn Linh Nham, xã Mang Yang, ô tô tải do anh Q. điều khiển bất ngờ va chạm mạnh với xe máy mang biển kiểm soát 81AB-143.xx, do ông N.V.T. (SN 1982, trú tại xã Lơ Pang, Gia Lai) lái, chở theo vợ là bà N. (SN 1979), đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm đã khiến vợ chồng ông T. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cả 2 phương tiện đều bị hư hỏng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế ô tô tải không chú ý quan sát, dẫn đến va chạm với xe máy.