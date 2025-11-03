VFF lên tiếng sau khi bóng đá Malaysia kháng cáo thất bại

Trên trang chủ của mình, VFF thông tin: “FIFA bác bỏ kháng cáo, giữ nguyên án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch”.

“Theo kết luận của FIFA, 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel cùng với FAM đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả và giả mạo tài liệu, nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia”, VFF viết thêm.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch và FAM bị FIFA bác bỏ kháng cáo, vụ dùng hồ sơ giả (Ảnh: VFF).

Phán quyết của FIFA ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển Việt Nam, vì đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia cùng bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Ngoài ra, chính đội tuyển Malaysia dùng 7 cầu thủ nhập tịch nêu trên để đánh bại đội tuyển Việt Nam tại vòng loại giải châu Á, diễn ra ngày 10/6.

Chính vì thế, VFF theo dõi sát quá trình xử án của FIFA. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục thông tin: “Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, các chứng cứ và tiến hành phiên điều trần, Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA quyết định bác bỏ toàn bộ kháng cáo và giữ nguyên các án phạt được Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành trước đó”.

“Cụ thể, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ vi phạm bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). Các cầu thủ này tiếp tục chịu án đình chỉ 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá.

Theo thông báo từ FIFA, FAM và các cầu thủ đã được gửi quyết định trong ngày hôm nay (3/11). Các bên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, và sau đó có 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)”, vẫn là những dòng được viết trên trang chủ của VFF.

Một thông tin quan trọng khác được VFF đưa ra, liên quan đến hành trình của đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup: “Đội tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu các trận còn lại tại vòng loại cuối Asian Cup 2027”.

“Tuy nhiên, theo quy định về kỷ luật của AFC, đội tuyển Malaysia đối mặt với nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận đấu gặp Nepal (ngày 25/3) và đội tuyển Việt Nam (ngày 10/6), do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.

Quyết định cuối cùng về vấn đề này sẽ do AFC xem xét và đưa ra, sau khi FAM hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý liên quan. Quá trình này dự kiến không kéo dài quá ngày 31/3/2026, thời điểm kết thúc vòng loại, nhằm đảm bảo có đủ cơ sở xác định các đội giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027”, VFF chia sẻ.

Ở trận gặp đội tuyển Nepal ngày 25/3, Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch Hector Hevel. Còn ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6, đội bóng có biệt danh Harimau Malaya sử dụng toàn bộ 7 cầu thủ nhập tịch với hồ sơ giả, với thời lượng khác nhau.