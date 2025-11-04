Báo Đông Nam Á bình luận về việc FIFA bác bỏ kháng cáo của bóng đá Malaysia

Ngay sau khi FIFA thông báo phán quyết của mình vào tối 3/11, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á lập tức lên tiếng.

Trang báo này cho biết: “Tin nóng từ FIFA, Liên đoàn Bóng đá thế giới bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel”.

Bóng đá Malaysia bị FIFA bác bỏ kháng cáo về cầu thủ nhập tịch dùng hồ sơ giả (Ảnh: ASEAN Football).

“Những cầu thủ này bị Ủy ban Kỷ luật FIFA tuyên bố vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA, về chuyện làm giả và sử dụng hồ sơ giả mạo. Sau khi xem xét vụ án và tiến hành các phiên điều trần, Ủy ban Kháng cáo FIFA quyết định giữ nguyên mức phạt ban đầu.

Đó là treo giò 12 tháng và bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ đối với mỗi cầu thủ vi phạm. Riêng FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng)”, ASEAN Football thông tin thêm.

Trang tin này cũng thông tin về các phản ứng từ phía FAM, sau khi kháng cáo của họ bị FIFA bác bỏ: “FAM dự kiến sẽ tìm hiểu kỹ văn bản của FIFA, về việc bác bỏ kháng cáo của FAM, trước khi FAM quyết định có đưa vụ việc này lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) hay không”.

“Quyền Chủ tịch FAM Datuk Mohd Yusoff Mahadi nhấn mạnh đây là lần đầu tiên FAM gặp tình huống như thế này. FAM và cả đội ngũ pháp lý của họ đều bất ngờ với kết quả được đưa ra bởi FIFA”, vẫn là những dòng được viết trên trang ASEAN Football.

Quyết định của FIFA đẩy bóng đá Malaysia vào thế khó khăn (Ảnh: VFF).

Trang CNN Indonesia cho hay: “FIFA chính thức thông báo bác bỏ đơn kháng cáo của FAM, liên quan đến vụ bê bối của 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia)”.

“FAM cũng đã lên tiếng. Trong một tuyên bố chính thức, FAM cho biết họ đã nhận được quyết định của Ủy ban Kháng cáo FIFA, về việc bóng đá Malaysia kháng cáo thất bại”, CNN Indonesia cho biết thêm.

Trang báo của xứ sở vạn đảo không quên dẫn lời Quyền chủ tịch FAM Mohd Yusoff Mahadi: “FAM sẽ viết thư cho FIFA, để xin đầy đủ thông tin chi tiết của quyết định bác bỏ kháng cáo, trước khi FAM thực hiện bước tiếp theo là đệ đơn lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS)”.

“FAM sẽ tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của các cầu thủ và đấu tranh cho lợi ích của bóng đá Malaysia trên đấu trường quốc tế”, vẫn là phát biểu của người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Malaysia, được đăng tải bởi CNN Indonesia.