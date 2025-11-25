Dọn nhà sau lũ, người dân tìm thấy bàn uống nước mắc trên giàn hoa cao 2m

Trận lũ dữ đi qua, chị Mỹ Phước và bố mẹ (sống ở phường Hoà Xuân Tây, tỉnh Đắk Lắk) tất bật dọn dẹp nhà cửa để ổn định lại cuộc sống.

Trong căn nhà đã được xây dựng hơn 20 năm, nhiều mảng tường ngấm no nước, đồ gia dụng nằm ngổn ngang, quần áo ố vàng và lấm lem bùn đất.

Với mực nước dâng hơn 2,5m, tủ lạnh, tủ đông, tivi... bị hư hỏng hoàn toàn. Trước áp lực của nước, cửa chính làm bằng nhôm của gia đình chị Phước bị bung trong đêm.

Nhiều đồ đạc lần lượt bồng bềnh theo dòng nước ra khỏi cổng. Trong đó, một chiếc bàn gỗ của gia đình mắc kẹt trên giàn hoa giấy thu hút sự chú ý của mọi người.

Chiếc bàn mắc kẹt trên giàn hoa giấy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ, chị Phước dùng điện thoại chụp và đăng tải lên trang cá nhân với mong muốn lưu giữ kỷ niệm. Hình ảnh lập tức nhận được nhiều lượt tương tác.

Đa số ý kiến bày tỏ sự xót xa và chia sẻ với bà con vùng lũ. Một số ý kiến cho rằng, chiếc bàn mắc kẹt trên độ cao khoảng 2m là minh chứng rõ ràng nhất về sức tàn phá của lũ lụt.

"Hiện nay, gia đình tập trung lau dọn nhà cửa, chưa đưa chiếc bàn gỗ xuống. Nhiều bàn ghế bằng nhựa dùng để bán hàng bị trôi ra bụi cây, cả nhà chưa có thời gian để đi tìm", chị Phước cho biết.

Sống ở Phú Yên (cũ) hơn 40 năm, người phụ nữ chưa bao giờ chứng kiến trận lũ có sức tàn phá lớn như vậy.

Chị Phước kể, sáng 11/9, trời có mưa lớn kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Sau vài tiếng, nước bắt đầu mấp mé con đường phía trước nhà.

Từng chứng kiến trận lụt lịch sử năm 1993, mực nước dâng cao lên đến bắp đùi, bố mẹ chị tin rằng, lần này lũ chỉ tương đương cách đây 32 năm.

"Từ lúc nước chưa vào sân, tôi vội vàng kê cao đồ đạc. Toàn bộ tivi, tủ lạnh, tủ đông, bàn ghế được đặt lên phía trên một tấm phản gỗ. Với chiều cao 2,5m so với nền nhà, cả nhà yên tâm, không sợ đồ đạc bị nước cuốn trôi", chị nói.

Suốt cả ngày, mưa vẫn không ngừng trút xuống khiến gia đình thấp thỏm không thể chợp mắt.

Đến 4h ngày 20/11, nước dâng cao khiến cả nhà phải di dời một số nhu yếu phẩm, bếp gas mini và túi gạo 5kg lên căn gác nhỏ.

Đồ đạc, bàn ghế của gia đình chị Phước trôi bồng bềnh theo lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Một tiếng sau, người phụ nữ nghe tiếng đồ đạc đổ xuống từ trên cao. Tivi, tủ lạnh, bàn ghế ướt sũng nước rồi trôi bồng bềnh.

"Mực nước dâng cao ngoài sức tưởng tượng, chỉ còn khoảng 20cm nữa sẽ chạm đến căn gác nhỏ. Cả nhà dự tính, nếu nước tiếp tục dâng, mọi người phải trèo lên sân thượng chờ cứu hộ", chị Phước nhớ lại.

Một ngày sau, nước bắt đầu rút. Chị Phước lội bì bõm, dùng dụng cụ khuấy mạnh để bùn tan ra, theo dòng nước trôi ra ngoài.

"Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, nước rút đến đâu khuấy bùn đến đó. Nếu không làm, vài ngày sau, bùn đóng thành lớp, vệ sinh nhà cửa rất vất vả", người phụ nữ cho biết.

Trong ký ức của chị, trong trận lụt năm 1993, cả gia đình đình phải sống tạm trên căn gác xép nhỏ vài ngày. Chị và đứa em phải chuyển từng cây củi lên cho mẹ nhóm bếp, nấu ăn.

"Không ngờ sau 32 năm, người dân địa phương phải trải qua trận lũ lớn như thế này. Dù tài sản bị cuốn trôi, tôi và ba mẹ đều giữ được an toàn tính mạng. Gia đình tôi còn may mắn hơn nhiều hộ dân khác ở Đắk Lắk", chị cho biết.

Nhiều món đồ bị hư hỏng, lấm lem bùn đất (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về tình hình mưa lũ và công tác ứng phó trên địa bàn tỉnh, tính đến hết ngày 23/11.

Theo thống kê, toàn tỉnh ghi nhận 63 người chết và 8 người mất tích. Phần lớn nạn nhân là người cao tuổi, có bệnh nền, một số trường hợp tử vong không phải do tác động trực tiếp từ lũ.

Tỉnh đã có hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu, hơn 120 căn nhà bị sập hoặc hư hỏng hoàn toàn. Hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi… bị tàn phá nghiêm trọng. Toàn tỉnh có khoảng 3,2 triệu gia súc, gia cầm chết.

Tổng thiệt hại sơ bộ của đợt lũ lên tới gần 5.500 tỷ đồng, chưa bao gồm tài sản trong hộ dân.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh cho biết công tác chỉ đạo, ứng phó đã được Tỉnh ủy và UBND tỉnh triển khai sớm hơn và cao hơn một mức so với các kịch bản thông thường.