Nhật Bản kêu gọi FIFA can thiệp sau hành động kỳ lạ của đội U17 Triều Tiên

Khoảnh khắc kỳ lạ của cầu thủ U17 Triều Tiên tại giải U17 World Cup 2025

Khoảnh khắc kỳ lạ xảy ra trong trận đấu loại trực tiếp vòng 16 đội giữa đội tuyển U17 Nhật Bản và U17 Triều Tiên tại World Cup U17 diễn ra ở Qatar hôm 18/11.

Khi cả hai đội làm thủ tục xếp hàng bắt tay nhau trước khi bắt đầu trận đấu, thay vì dành cho nhau những cái bắt tay thân thiện thì một số cầu thủ U17 Triều Tiên lại dùng nắm đấm.

Các cầu thủ U17 Triều Tiên bất ngờ dùng nắm đấm thay vì bắt tay theo truyền thống với cầu thủ U17 Nhật Bản (Ảnh: The Sun).

Các cầu thủ U17 Nhật Bản cảm thấy sốc với hành động của đối thủ trước trận đấu (Ảnh: The Sun).

"Khi hai đội xếp hàng trước trận đấu, mọi chuyện trở nên kỳ lạ khi một số cầu thủ Triều Tiên bắt đầu đấm mạnh vào đối thủ của mình.

Các ngôi sao U17 Nhật Bản đã đi ngang qua để bắt tay và đập tay theo truyền thống. Lúc đầu, đó là một cuộc trao đổi thân thiện, nhưng khi họ tiến xa hơn, họ đã phải đối mặt với một số đòn tấn công mạnh mẽ", tờ The Sun mô tả về hành động khó hiểu từ cầu thủ U17 Triều Tiên.

Các cầu thủ U17 Triều Tiên không bị trọng tài xử phạt về hành động này, nhưng Liên đoàn bóng đá Nhật Bản lại yêu cầu FIFA làm rõ sự việc này.

"Chúng tôi muốn yêu cầu FIFA đưa ra quyết định", người phát ngôn của JFA chia sẻ với hãng tin Chunichi của Nhật Bản.

Trận đấu sau đó giữa tuyển U17 Nhật Bản và U17 Triều Tiên đã có kết quả hoà 1-1, buộc cả hai đội phải phân định thắng bại trong loạt sút luân lưu. Cuối cùng U17 Nhật Bản đã chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-4 để tiến vào vòng tứ kết.

Ở lượt trận tứ kết diễn ra vào tối qua (20/11), tuyển U17 Nhật Bản đã nhận thất bại 0-1 trước U17 Áo.