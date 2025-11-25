Mỹ tuyên bố không thể cung cấp vũ khí vô thời hạn cho Ukraine

Mỹ và các nước phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra năm 2022 (Ảnh minh họa: Avia Pro).

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành một lượng thời gian và năng lượng khổng lồ để tìm kiếm các cách giải quyết xung đột và xứng đáng được ghi nhận vì những nỗ lực đó. Theo bà, mục tiêu chính của chính quyền Tổng thống Trump là chấm dứt giao tranh và chết chóc.

Bà lưu ý rằng mặc dù Tổng thống Trump đã ngừng tài trợ cho cuộc chiến này bằng tiền thuế của người dân, nhưng Mỹ vẫn tiếp tục gửi hoặc bán một lượng lớn vũ khí cho Ukraine thông qua các cơ chế của NATO.

Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh: “Chúng tôi không thể làm điều đó mãi mãi. Và Tổng thống muốn cuộc chiến này kết thúc”.

Bà cũng chỉ ra, sự thất vọng của Tổng thống Trump với tiến trình giải quyết xung đột Ukraine phản ánh tâm trạng của công chúng Mỹ, những người đang theo dõi sát sao cuộc chiến. Washington một lần nữa tái khẳng định cam kết chấm dứt xung đột ở Ukraine bằng biện pháp ngoại giao.