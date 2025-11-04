Giới bóng đá Malaysia: "FIFA sai luật, cuộc chiến pháp lý tiếp tục ở CAS"

Sau khi FIFA bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch dùng hồ sơ giả, ông chủ của CLB nổi tiếng Johor Darul Tazim Tunku Ismail Sultan Ibrahim bày tỏ quan điểm: “FIFA đang sử lý sai luật. Điều 22 của Luật FIFA chỉ dành để phạt bên làm giả hồ sơ (có thể ám chỉ FAM), chứ không phải dành để phạt các cầu thủ”.

“Một số người chọn cách chỉ trích, một số người khác lớn tiếng khi sự việc xảy ra, riêng tôi ủng hộ các cầu thủ tới cùng. Cuộc chiến pháp lý giờ đây sẽ tiếp diễn ở Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Đây là cơ quan độc lập với bóng đá thế giới”, Nhiếp chính vương bang Johor (Malaysia) nói thêm.

Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim Tunku Ismail Sultan Ibrahim cho rằng FIFA không đúng khi phạt các cầu thủ (Ảnh: NST).

Trong số 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vừa bị FIFA xử lý, 3 người khoác áo CLB Johor Darul Tazim của ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, gồm Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha), Hector Hevel (gốc Hà Lan) và Joao Figueiredo (gốc Brazil). Chính vì thế, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim quyết tâm bảo vệ quyền lợi cho các cầu thủ của mình.

Tối qua (3/11), FIFA ra thông báo kháng cáo của FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vô hiệu.

Các cầu thủ này vẫn phải y án bị treo giò một năm, mỗi người bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

Tuy nhiên, cựu tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Malaysia Safee Sali (vô địch AFF Cup 2010) bày tỏ quan điểm trái ngược với Nhiếp chính vương bang Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim.

Safee Sali nói với truyền thông Malaysia: “Tôi biết rằng quyết định của FIFA là nỗi đau cho những người yêu bóng đá Malaysia. Nhưng FIFA đã đưa ra quyết định và chúng ta phải chấp nhận quyết định này. Bóng đá Malaysia phải cải thiện chính mình”.

Cựu danh thủ Safee Sali chỉ trích FAM, cho rằng các quan chức của FAM phải chịu trách nhiệm xung quanh bê bối của bóng đá Malaysia hiện nay (Ảnh: Getty).

“Việc đối đầu với FIFA, thậm chí đấu tranh ở CAS có thể sẽ không hiệu quả. Chúng ta nên thừa nhận rằng mình đã sai lầm và rút kinh nghiệm từ sai lầm này.

Hiện tại bóng đá Malaysia nóng lòng muốn đưa vấn đề lên CAS, nhưng chúng ta phải tự xem lại rằng liệu chúng ta có đưa ra quyết định đúng đắn hay không. Tôi cho rằng các quan chức của FAM phải chịu trách nhiệm cho vấn đề hiện nay”, nhà vô địch AFF Cup 2010 nói thêm.

Cùng quan điểm với cựu tiền đạo Safee Sali, chuyên gia bóng đá Malaysia Jamal Nasir Ismail chia sẻ: “Việc FAM nộp hồ sơ sai lệch về các cầu thủ nhập tịch lên FIFA không chỉ là lỗi của riêng Tổng thư ký (TTK) FAM Datuk Noor Azman Rahman. Ông ấy chỉ là người thực hiện bước nộp hồ sơ lên FIFA”.

“Trước đó, lẽ ra Ban giám đốc của đội tuyển Malaysia phải kiểm tra, thẩm định hồ sơ do các cầu thủ cung cấp, chứ không thể có chuyện những người này đồng ý với mọi giấy tờ mà những người đại diện của các cầu thủ nhập tịch nộp lên.

Chính vì thế, một khi FAM kháng cáo thất bại ở FIFA, Giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia Rob Friend (người Canada) cũng phải chịu trách nhiệm và cũng phải bị sa thải”, chuyên gia bóng đá Jamal Nasir Ismail nhấn mạnh.

Sau khi kháng cáo thất bại ở FIFA, FAM và 7 cầu thủ Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel có thể đưa vấn đề lên CAS.

Theo thông báo của FIFA, FAM và 7 cầu thủ có liên quan có 10 ngày để yêu cầu FIFA cung cấp quyết định xử phạt. Sau đó, họ có thêm 21 ngày nữa để hoàn tất thủ tục kiện lên CAS, nếu họ quyết tâm theo đuổi vụ việc này đến cùng.