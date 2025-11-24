Báo Malaysia mất niềm tin vào FAM: "Hãy để FIFA cứu bóng đá Malaysia"

“Hãy để FIFA cứu bóng đá Malaysia” là tiêu đề bài viết của tác giả Ajitpal Singh đăng tải trên tờ New Straits Times. Bài viết không chỉ bày tỏ sự thất vọng với FAM sau án phạt của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), mà còn phản ánh niềm tin ngày càng giảm sút vào khả năng lãnh đạo của FAM đối với bóng đá Malaysia. Tác giả bài viết đặt kỳ vọng FIFA sẽ can thiệp toàn diện để xây dựng một liên đoàn hoàn toàn mới cho bóng đá Malaysia.

Đội tuyển Malaysia dùng 5 cầu thủ nhập tịch trái phép ở trận gặp Việt Nam hồi tháng 6 (Ảnh: NST).

Nội dung bài viết như sau: "Vụ làm giả giấy tờ liên quan tới bảy cầu thủ nhập tịch không phải chuyện nhỏ. Hành vi này giống như việc bộ máy quản lý bóng đá nộp hồ sơ với hy vọng… không ai thèm kiểm tra. Khi FIFA ra lệnh trừng phạt, mọi thứ trở nên rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

Ngay cả Zurich cũng phải nheo mắt trước đống giấy tờ và tự hỏi: “Thật sao? Thứ này mà được thông qua ư?” Những lời giải thích sau đó như “điều chỉnh hành chính”, “áp lực thời gian”, nghe mơ hồ như một thủ môn cố bắt quả đá phạt bằng… chiếc rổ. Nếu mục tiêu là trấn an, sự giải thích đó đã thất bại hoàn toàn.

Giữa hỗn loạn, một tia hy vọng kỳ lạ xuất hiện: Ủy ban Bình thường hóa do FIFA chỉ định có thể trở thành cơ hội cuối cùng để Malaysia thiết lập lại toàn bộ hệ thống.

Tuy nhiên, FIFA không thành lập ủy ban chỉ vì “mọi thứ có vẻ không ổn”. Cơ quan này chỉ ra tay khi một liên đoàn không còn đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị tối thiểu: từ việc không hợp tác điều tra, phớt lờ các vấn đề cơ cấu, để “các bên liên quan” thao túng quyết định bóng đá, xảy ra sai phạm nghiêm trọng trong tài liệu, cho đến việc không thể khôi phục trật tự sau một vụ bê bối lớn.

Nếu FAM không tuân thủ, FIFA sẽ can thiệp: đình chỉ lãnh đạo, thành lập ủy ban, tái thiết bộ máy quản lý, giám sát kiểm toán và tổ chức bầu cử minh bạch. Nói thẳng, đây là một cuộc khởi động lại toàn diện, với FIFA giữ tay trên nút nguồn.

Báo giới, người hâm mộ và giới chuyên môn Malaysia đang dần mất niềm tin vào FAM (Ảnh: Hmetro).

Phương pháp này đã từng mang lại hiệu quả. Ghana, Trinidad & Tobago, Namibia và Pakistan đều trải qua các ủy ban tương tự. Không trường hợp nào thất bại; nhiều ủy ban đã giải quyết những vấn đề mà lãnh đạo địa phương bỏ mặc suốt nhiều năm.

Malaysia hiện ở tình trạng tương tự: vi phạm quản trị, mất lòng tin, và giới chức vẫn khăng khăng rằng mọi thứ “trong tầm kiểm soát”, trong khi thực tế đang bốc cháy. Ở thời điểm này, khả năng thành lập Ủy ban Bình thường hóa gần như đã chín muồi.

Một số người mong chính phủ can thiệp, nhưng đây là điều nguy hiểm. Với FIFA, sự can thiệp của chính phủ là phương án tệ nhất: đình chỉ hoàn toàn, không bóng đá quốc tế, không AFC, không tài trợ. Lệnh cấm sẽ trừng phạt cầu thủ, người hâm mộ và CLB, trong khi hệ thống tạo ra vấn đề vẫn tồn tại.

Ủy ban Bình thường hóa là lối thoát duy nhất. Cơ quan này loại bỏ ban lãnh đạo mà không vi phạm quy tắc, tái cấu trúc toàn bộ hệ thống, giám sát kiểm toán, thực thi bầu cử và chỉ trung thành với FIFA mà không phe phái, không chính trị.

Hãy tưởng tượng một Liên đoàn bóng đá được điều hành bởi những người không nợ ai ân huệ, không bị ràng buộc bởi phiếu bầu, và không cần giải thích lý do tài liệu bị chỉnh sửa “do áp lực thời gian”. Hai năm không kịch tính, không bè phái, không vận động hành lang và cuối cùng có thể “cai nghiện” bóng đá.

Kỳ vọng FAM tự dọn dẹp là viển vông. Ủy ban Bình thường hóa không đến chỉ để hỏi han. Cơ quan này có mặt với nhiệm vụ, thời hạn và… một cây chổi. Lòng tự trọng sẽ bị tổn thương, vài người có thể tìm “lý do cá nhân cấp bách” để rút lui. Nhưng bóng đá Malaysia không cần lòng tự ái. Bóng đá cần trách nhiệm. Cần một người lớn đứng ngoài nói: “Đủ rồi”.

Nếu Malaysia muốn thiết lập lại thật sự, chứ không phải trên slide PowerPoint, Ủy ban Bình thường hóa là lựa chọn duy nhất đã chứng minh hiệu quả. Hãy để FIFA nắm quyền trong 24 tháng, phá đi và xây lại, và đưa bóng đá Malaysia ra ánh sáng.

Bởi vì lựa chọn còn lại có nghĩa thêm một thập kỷ bê bối, lời bào chữa và “điều chỉnh hành chính” là điều đất nước này không thể chấp nhận thêm nữa".