Công bố kế hoạch đưa Đà Lạt thành “Thủ phủ Cà phê Toàn cầu”

Ngày 25/11, tại TPHCM, Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025 lần thứ nhất (The Global Coffee Heritage 2025) được chính thức công bố. Sự kiện được kỳ vọng trở thành cú hích chiến lược để đưa Đà Lạt (Lâm Đồng) lên bản đồ cà phê thế giới, hướng tới mục tiêu xây dựng địa danh này thành “Thủ phủ Cà phê Toàn cầu”.

Chương trình do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tập đoàn TNI King Coffee tổ chức, diễn ra từ ngày 18/12 đến 2/1/2026 tại Đà Lạt. Lễ hội nối tiếp ngay sau Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á 2025, hứa hẹn biến "thành phố mộng mơ" thành trung tâm văn hóa - du lịch sôi động bậc nhất mùa lễ hội cuối năm.

Từ toa tàu cổ 1932 đến diễn đàn kinh tế cà phê toàn cầu

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, cho biết lễ hội mang chủ đề “Tôn vinh di sản - Kiến tạo tương lai”, không chỉ dừng lại ở các màn trình diễn mà còn là một diễn đàn kinh tế, nơi kết nối nhà sản xuất, nghệ nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Điểm nhấn nổi bật là “Tuần lễ Hành trình Cà phê Toàn cầu” - trải nghiệm cà phê trên toa tàu cổ năm 1932 tại Ga Đà Lạt. Không gian này được phục dựng thành “Đà Lạt Coffee Tour”, kết nối di sản kiến trúc Đông Dương với văn hóa thưởng thức cà phê đặc sắc.

Khách mời tham dự họp báo ra mắt Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu lần thứ nhất (Ảnh: BTC).

Tại lễ hội, bức tranh nghệ thuật được tạo tác từ hạt Robusta - tác phẩm lập Kỷ lục Việt Nam - sẽ được trưng bày trong không gian mở phục vụ du khách.

Chuỗi hoạt động quy mô khác bao gồm: Tái hiện hành trình 200 năm lịch sử cà phê Việt Nam; Cuộc thi Barista Quốc tế tại Quảng trường Lâm Viên; Hội nghị Cà phê Quốc tế và ra mắt Liên minh Cà phê Việt Nam - Thế giới (GCA).

“Du khách sẽ không chỉ được thưởng thức cà phê, mà còn được tương tác trực tiếp với nghệ nhân, nhà sản xuất và hiểu sâu về văn hóa cà phê Việt Nam đa tầng. Đây cũng là cơ hội để Lâm Đồng thu hút đầu tư và khẳng định thương hiệu cà phê đặc sản”, bà Ngọc chia sẻ.

Hành trình nâng tầm giá trị cà phê Việt

Ông Phạm S - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Cố vấn chương trình - cho rằng Đà Lạt là cái nôi của cà phê Arabica tại Việt Nam với lịch sử thương mại hóa hơn 100 năm. Tuy nhiên, diện tích Arabica đặc sản, đặc biệt tại vùng Cầu Đất, vẫn phát triển chưa tương xứng, thậm chí có nơi bị thu hẹp.

“Đây là tổn thất lớn cho ngành cà phê địa phương. Lễ hội lần này là dịp để kết nối nhà đầu tư và doanh nghiệp nhằm phục hưng vùng cà phê đặc sản Đà Lạt, đưa địa danh này trở thành thủ phủ mới của cà phê toàn cầu”, ông S nói.

Người dân thu hoạch cà phê tại Đắk Lắk (Ảnh: Hà Duyên).

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Tổng giám đốc TNI King Coffee, cho biết đang cùng Lâm Đồng phát triển vùng cà phê đặc sản tại Đà Lạt với quy mô lên đến hàng ngàn ha để lấy lại “vị thế và danh tiếng” cho cà phê Arabica Đà Lạt. Công ty cũng sẽ đẩy mạnh vùng trồng Arabica tại Măng Đen (Gia Lai), cà phê Robusta cao cấp tại Tây Nguyên để xuất khẩu hàng giá trị cao.

Bà Diệp Thảo khẳng định Việt Nam sở hữu lợi thế hiếm có khi có thể trồng cả Arabica và Robusta chất lượng cao. Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới, và đây là thời điểm để chuyển từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu - chiến lược nâng chuẩn cà phê Việt, nâng cao giá trị xuất khẩu.

“Tôi đã đi qua gần 50 quốc gia trồng cà phê và thấy rằng Arabica Đà Lạt, cà phê Robusta ở Tây Nguyên có chất lượng cao và nếu được chế biến sâu sẽ tạo nên các sản phẩm cao cấp cho thị trường thế giới. Lễ hội là dịp để chúng ta khẳng định lại vị thế này với bạn bè quốc tế và là bước đầu trong hành trình đưa Đà Lạt thành Thủ phủ Cà phê Toàn cầu”, bà Thảo nói.

Khẳng định giá trị độc đáo và thế mạnh của dòng cà phê Robusta (mà Việt Nam là quốc gia trồng và xuất khẩu lớn nhất toàn cầu), nữ giám đốc này cho biết, giảm xuất khẩu thô, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng thương hiệu quốc tế là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị cho ngành cà phê Việt Nam và đời sống tốt đẹp cho người dân.

“Tại Lễ hội này và các hoạt động tiếp theo, cộng đồng doanh nghiệp cà phê muốn thế giới hiểu rằng Robusta Việt Nam, khi được trồng và chế biến đúng cách, hoàn toàn có thể trở thành dòng sản phẩm thượng hạng, mang bản sắc và giá trị cảm xúc riêng, không thua kém Arabica”, bà Thảo khẳng định.