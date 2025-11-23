AFC khẳng định đợi tuyển Malaysia đến hạn cuối, vé Asian Cup vẫn bỏ ngỏ

Đội tuyển Malaysia dù đang dẫn đầu bảng F với thành tích tuyệt đối năm trận toàn thắng, nhưng cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027 vẫn chưa thể xem là chắc chắn. Sự bất định xuất hiện sau khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ban hành án phạt nặng với bảy cầu thủ gốc Malaysia, đình chỉ họ 12 tháng vì liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ.

Trong khi FIFA vẫn giữ nguyên quyết định này thông qua “các quyết định có lập luận” vừa được công bố, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang tích cực chuẩn bị để đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh Getty).

Cuộc chiến pháp lý ngoài sân cỏ có thể quyết định tương lai của đội tuyển quốc gia ở vòng loại. Chỉ còn bốn tháng trước khi bước vào giai đoạn cuối, FAM đang chạy đua với thời gian, bởi vụ việc cần được giải quyết càng sớm càng tốt để tránh những hệ lụy ảnh hưởng đến việc xác định suất vào thẳng vòng chung kết tại Saudi Arabia.

Câu hỏi lớn nhất hiện nay là: nếu vụ việc vẫn chưa ngã ngũ khi vòng loại kết thúc, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ xử lý ra sao? Malaysia có được giữ nguyên thành tích hiện tại, hay phải đối mặt với khả năng xem xét lại kết quả đều có thể làm đảo lộn mọi nỗ lực trên sân?

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, cho biết AFC vẫn lạc quan rằng vấn đề có thể được giải quyết trong thời hạn quy định, tức trước ngày 31/3/2026.

Theo ông Windsor, AFC đang tạo mọi điều kiện để FAM xử lý vụ việc trước khi cơ quan quyền lực này đưa ra bất kỳ hành động tiếp theo nào.

“Tôi nghĩ vụ việc có thể được giải quyết trước khi vòng loại kết thúc. Tất cả chúng ta cần một quyết định càng sớm càng tốt, nhưng mọi thứ phải tuân theo quy trình tại CAS”, ông nhấn mạnh.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John (trái) cùng Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh (Ảnh: AFC).

Trước khả năng FAM đưa vụ việc làm giả giấy tờ của bảy cựu tuyển thủ lên CAS, chuyên gia pháp lý thể thao Richard Wee cho rằng cơ quan quản lý bóng đá nước này nhiều khả năng sẽ dựa vào các lập luận mang tính kỹ thuật khi trình bày trước tòa.

Nhận định này đi ngược lại các bằng chứng vốn đang được xem là có lợi cho Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Ông phân tích: “Theo suy đoán của tôi, các luật sư của FAM có thể sẽ nộp những tài liệu mang tính kỹ thuật lên CAS. Việc diễn giải các nội dung liên quan Điều 22 và Điều 7 nhiều khả năng sẽ được sử dụng làm cơ sở tranh luận. Đây vẫn chỉ là nhận định cá nhân”.

Richard Wee cũng nhấn mạnh rằng khi vụ việc được đưa lên CAS, các bên thường tập trung vào các vấn đề có tính chất kỹ thuật.

Bên cạnh đó, ông cho rằng cần để Ủy ban điều tra độc lập do Tun Md Raus Sharif đứng đầu có đủ không gian để tiếp tục công việc, nhất là trong bối cảnh FIFA vừa đưa ra những phát hiện mới.

“Tôi tin chắc quyết định này sẽ được Ủy ban điều tra độc lập xem xét và họ sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình”, ông nói.