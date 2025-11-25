Công nhân rút trộm hơn 40 triệu đồng trong tài khoản của đồng nghiệp

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Hải Phòng vừa thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 2 vụ án trộm cắp tài sản với thủ đoạn khai thác sơ hở bảo mật của công nhân cùng công ty.

Theo cáo trạng, P.H. làm việc tại Công ty TNHH may T.L., thấy lán xe không có camera, nhiều xe tay ga để chế độ SEAT nên mở cốp dễ dàng, N. nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Trong các ngày 8/6, 4/7 và 7/7, N. mở cốp xe của ba nữ công nhân, lấy thẻ căn cước và thẻ ATM.. Sau đó, N. đến cây ATM thử mật khẩu theo ngày, tháng và hai số cuối năm sinh của họ và đăng nhập được. Đến ngày nhận lương, N. rút toàn bộ số tiền trong tài khoản, chiếm đoạt 40,2 triệu đồng.

Tòa án cũng xét xử một vụ việc tương tự xảy ra ngày 12/4. Theo hồ sơ vụ án, chị L.T.A. nhiều lần nhờ đồng nghiệp D.X.N. hỗ trợ thao tác điện thoại nên N. biết mật khẩu của máy.

Lợi dụng lúc chị A. sơ hở, N. lấy điện thoại, mở ghi chú thấy lưu mật khẩu ngân hàng, đăng nhập ứng dụng và rút 10 triệu đồng của chị này.

Cơ quan chức năng cho biết nhiều người vẫn đặt mật khẩu ngân hàng theo ngày sinh hoặc lưu trong ghi chú điện thoại, tạo kẽ hở để kẻ gian lợi dụng. Viện kiểm sát khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và bảo mật thông tin cá nhân.