Bóng đá Malaysia: Hành trình sụp đổ từ cầu thủ nhập tịch đến án phạt FIFA

Theo quy định của FIFA, các cầu thủ nếu đã khoác áo đội tuyển quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó, sẽ không còn cơ hội khoác áo bất cứ đội tuyển của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào khác.

Điều đó có nghĩa là một khi nhóm 7 cầu thủ Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đã khoác áo đội tuyển Malaysia, xuất hiện trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 10/6, họ sẽ không còn có cơ hội thi đấu cho bất kỳ đội tuyển nào khác.

Nhóm các cầu thủ nhập tịch Malaysia đang bị FIFA treo giò, có thể phải sớm chấm dứt sự nghiệp quốc tế (Ảnh: VFF).

Đặt trường hợp bóng đá Malaysia và nhóm 7 cầu thủ nói trên thất bại khi đưa vụ kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), họ cũng sẽ không còn được thi đấu cho đội tuyển Malaysia từ đây về sau, sự nghiệp thi đấu quốc tế ở cấp độ đội tuyển quốc gia của họ sẽ chính thức khép lại.

Các cầu thủ này được trao quốc tịch Malaysia cực nhanh, được khoác áo đội bóng có biệt danh Marimau Malaya cực nhanh, nhưng kết thúc sự nghiệp quốc tế cũng nhanh như “tốc độ ánh sáng”.

Sự việc bắt đầu từ ngày 19/3, một cầu thủ có tên Hector Hevel (sinh ra ở Hà Lan), được nhập tịch Malaysia. Chỉ 6 ngày sau đó, cầu thủ này ra sân ở trận đấu giữa Malaysia gặp Nepal, trên sân Sultan Ibrahim, ở thành phố Iskandar Puteri (bang Johor, Malaysia).

Hector Hevel góp một bàn trong chiến thắng 2-0 của Malaysia trước Nepal, trong trận đấu vào ngày 25/3 kể trên.

Đến đầu tháng 6 năm nay, có thêm 6 cầu thủ khác được nhập tịch Malaysia. Những cầu thủ này gồm Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal.

6 cầu thủ này cùng với Hector Hevel được tung vào sân trong trận đấu giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam vào ngày 10/6, trên sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia), với thời lượng khác nhau.

6 trong tổng số 7 cầu thủ nhập tịch nói trên có thể chỉ thi đấu một trận quốc tế duy nhất, gặp đội tuyển Việt Nam, trước khi bị loại khỏi cấp độ đội tuyển quốc gia (Ảnh: T.H).

Truyền thông quốc tế đưa tin, ngày 11/6 có một lá đơn gửi đến FIFA, tố giác sự thiếu minh bạch liên quan đến hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Mọi chuyện lắng dịu một thời gian, cho đến tối 26/9 (theo giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) bất ngờ tuyên án phạt 7 cầu thủ Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Họ bị “treo giò” một năm.

Mỗi cầu thủ bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

FIFA tuyên bố những cầu thủ có liên quan sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia. Còn FAM bị phạt vì vi phạm Điều 22 theo quy định kỷ luật của Ủy ban Kỷ luật FIFA, về việc làm giả và sử dụng hồ sơ giả mạo.

Ngày 16/10, FIFA công khai bằng chứng, chứng minh ông và bà của 7 cầu thủ nhập tịch nói trên sinh ra ở Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan, chứ không phải sinh ra tại Malaysia, như hồ sơ mà FAM cung cấp cho FIFA.

FAM và nhóm 7 cầu thủ nhập tịch kháng cáo lên Ủy ban Giải quyết khiếu nại (Ủy ban Kháng cáo) FIFA. Đến 21h00 tối qua (3/11), FIFA đăng tải thông tin bác bỏ kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ có liên quan.

Sau khi kháng cáo ở FIFA thất bại, FAM và 7 cầu thủ nhập tịch sẽ có 10 ngày để yêu cầu FIFA cung cấp hồ sơ liên quan đến quyết định xử phạt. Sau đó, họ có thêm 21 ngày nữa để hoàn tất thủ tục kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Nếu FAM và 7 cầu thủ nhập tịch kiện FIFA lên CAS, không loại trừ khả năng sẽ có phiên sơ thẩm và phiên phúc thẩm ở tòa án này. Riêng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết, toàn bộ vụ việc dự kiến sẽ khép lại trước ngày 31/3/2026 (ngày kết thúc vòng loại Asian Cup 2027).