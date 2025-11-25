Porsche Cayenne bản chạy điện nặng hơn cả xe bán tải F-150 Raptor

Cayenne Electric sở hữu những thông số vận hành thực sự ấn tượng, trở thành mẫu xe thương mại mạnh nhất mà Porsche từng sản xuất tại Zuffenhausen (Đức).

Mẫu Cayenne Turbo Electric mới có khối lượng khoảng 2.645kg (Ảnh: Porsche).

Ở phiên bản Turbo, mẫu SUV điện này có công suất cực đại lên tới 1.139 mã lực và khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,5 giây.

Con số này đưa chiếc SUV vào “lãnh địa” hypercar (siêu siêu xe), dù nó là một mẫu SUV hạng sang cỡ lớn nhiều tiện nghi. Porsche cho biết xe có thể đi được tối đa 785km trong điều kiện đô thị chỉ với một lần sạc.

Tuy nhiên, giống như ở nhiều mẫu xe điện hiệu suất cao khác, sức mạnh ấn tượng luôn đi kèm một nhược điểm rõ rệt: trọng lượng.

Theo thông số kỹ thuật do hãng công bố, Cayenne Turbo Electric có trọng lượng không tải 2.645kg theo tiêu chuẩn DIN của Đức, hoặc 2.720kg theo tiêu chuẩn EU mới (bao gồm cả người lái 75kg).

Các thông số trên khiến nó trở thành mẫu Porsche thương mại nặng nhất trong lịch sử. Trừ khi các kỹ sư của hãng có “phép màu” về khung gầm, việc ép cân là thách thức lớn.

Để so sánh, BMW M5 hybrid mới vốn đã bị chê nặng nề, với trọng lượng 2.444kg cho bản sedan và 2.508kg cho bản Touring. Cayenne Turbo Electric vượt xa cả hai.

Mẫu SUV điện này cũng nặng hơn Ford F-150 Raptor (2.590kg) và chỉ kém không nhiều so với bản Raptor R (2.698kg). Ngay cả các bản F-150 tiêu chuẩn, như bản Regular Cab V8 (2.245kg) hay SuperCrew (2.285kg), cũng trở nên “nhẹ tênh” khi so với Cayenne Electric.

Chiếc SUV điện của Đức nặng xấp xỉ Hyundai Ioniq 9 - mẫu SUV ba hàng ghế có trọng lượng từ 2.505-2.680 kg tùy cấu hình. Tuy nhiên, Ioniq 9 lại có kích thước lớn hơn cả về chiều dài lẫn bề rộng.

Dù vậy, Cayenne vẫn kém Rivian R1S Quad Motor - mẫu SUV điện chạm mốc trọng lượng 3.169kg. Dù trọng lượng lớn hơn, nhưng mẫu xe của Rivian có công suất kém xa Cayenne (1.025 mã lực so với 1.139 mã lực).

Sự ra mắt của Cayenne Electric diễn ra trong bối cảnh khá thú vị đối với Porsche. Trước đây, hãng từng có kế hoạch điện hóa toàn bộ các dòng Cayman và Boxster trong tương lai, đồng thời phát triển một mẫu SUV cỡ lớn 7 chỗ (mã K1) chạy hoàn toàn bằng điện.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Porsche xác nhận tất cả các mẫu xe tương lai này sẽ được thiết kế lại để có thể sử dụng cả động cơ đốt trong.