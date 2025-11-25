Người đẹp Việt Nam diện áo tắm gợi cảm tại Hoa hậu Quốc tế 2025

Hoa hậu Quốc tế là một trong 6 đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới, được tổ chức hằng năm tại Nhật Bản. Đương kim Hoa hậu Quốc tế hiện tại là người đẹp Việt Nam - Huỳnh Thị Thanh Thủy.

Nguyễn Ngọc Kiều Duy là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2025 (Ảnh: MI).

Những ngày qua, Kiều Duy đã có mặt tại Nhật Bản để tham dự các hoạt động chính thức. Đại diện Việt Nam được nhận xét giữ phong độ ổn định, hình ảnh chỉn chu nhưng chưa tạo dấu ấn bứt phá.

Trong đêm bán kết, các thí sinh trải qua 3 phần thi quan trọng gồm: Trình diễn váy dạ hội, áo tắm và phỏng vấn kín.

Ở phần thi dạ hội, Kiều Duy chọn thiết kế Gạo trắng với phom dáng cổ yếm, để lộ khoảng hở tinh tế ở vai và ngực. Tóc thẳng chẻ ngôi tạo tổng thể hiện đại và quyến rũ. Thân váy được đính kết pha lê, ngọc trai tạo hiệu ứng phản chiếu lấp lánh khi di chuyển.

Trong phần thi áo tắm, người đẹp Việt Nam tiếp tục ghi điểm với hình thể cân đối. Cô diện bikini trắng với chi tiết đính kết ở ngực làm điểm nhấn, thể hiện khả năng trình diễn sân khấu đầy tự tin.

Kiều Duy trong phần thi trình diễn váy dạ hội tại Hoa hậu Quốc tế 2025 (Ảnh: MI).

Ở phần phỏng vấn kín, Kiều Duy mở đầu bằng lời chào bằng tiếng Nhật và tiếng Việt. Cô trích dẫn câu tục ngữ “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và giá trị của những hành động nhỏ khi được cộng hưởng.

Cô chia sẻ: “Đến Nhật Bản, tôi được trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và sự nồng hậu của con người nơi đây. Chúng tôi đến từ những nền văn hóa khác nhau nhưng chung một mục tiêu, cùng làm cho thế giới tốt đẹp hơn thông qua tình yêu thương và giá trị văn hóa”.

Dù xuất hiện chuyên nghiệp và thân thiện, Kiều Duy không được các chuyên trang quốc tế đánh giá cao. Chuyên trang sắc đẹp Missosology không đưa Việt Nam vào top 20 trong bảng dự đoán.

Kiều Duy không được các chuyên trang đánh giá cao tại mùa giải năm nay (Ảnh: MI).

Theo Missosology, ứng viên nổi bật nhất cho vương miện năm nay là thí sinh đến từ Tây Ban Nha. Các đại diện Ấn Độ, Cộng hòa Séc, Peru, Angola cũng nằm trong nhóm được đánh giá cao.

Trước ngày lên đường sang Nhật Bản dự thi, Nguyễn Ngọc Kiều Duy gửi gắm quyết tâm: “Tôi hiểu rằng không có con đường nào trải đầy hoa hồng. Mỗi bước đi đều đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì. Tôi trân trọng từng kỳ vọng, từng niềm tin mọi người dành cho mình và sẽ cố gắng hết mình để xứng đáng với tình cảm đó.

Với khát khao quảng bá nét đẹp văn hóa dân tộc và sức trẻ Việt Nam đến bạn bè quốc tế, tôi muốn mang đến hình ảnh chỉn chu, tự tin và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2025”.

Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 sẽ diễn ra vào ngày 27/11 tại Nhật Bản.