Xuất hiện tấm thẻ đỏ hiếm gặp trong trận thua của Man Utd

Sau chuỗi 5 trận bất bại ở giải Ngoại hạng Anh, Man Utd đã thất bại với tỷ số 0-1 trước Everton ngay trên sân nhà Old Trafford vào đêm qua. Đáng chú ý, trong trận đấu này, Everton đã mất người từ phút 13 nhưng Man Utd lại gục ngã dù thi đấu hơn người.

Idrissa Gueye và Michael Keane lao vào xô xát với nhau trên sân (Ảnh: BBC).

Tấm thẻ đỏ của Everton trong trận đấu này khá hy hữu. Tiền vệ Idrissa Gueye đã bị truất quyền thi đấu vì tát vào… đồng đội Michael Keane. Điều này tạo ra tình huống đáng xấu hổ trong bóng đá khi “gà nhà đá nhau”.

Sau trận đấu, Gueye lên tiếng xin lỗi: “Tôi xin lỗi Michael trước tiên. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về phản ứng của mình. Tôi cũng xin lỗi toàn đội, ban huấn luyện, người hâm mộ và CLB. Hành động đó không đại diện cho con người và giá trị của tôi. Cảm xúc có thể bùng nổ nhưng không gì biện minh được cho hành vi như vậy. Tôi sẽ không để chuyện đó tái diễn”.

Trong khi đó, HLV David Moyes bất ngờ bảo vệ học trò, thậm chí cho rằng sự va chạm nội bộ đôi khi mang lại tinh thần chiến đấu: “Tôi được nói rằng luật quy định vung tay vào mặt đồng đội cũng bị xem là bạo lực. Nhưng nếu trọng tài bỏ qua, chẳng ai bất ngờ. Tôi muốn các cầu thủ tranh luận, thậm chí cự cãi, nếu ai đó không làm đúng. Điều đó thể hiện sự cứng rắn và khát khao chiến thắng”.

HLV người Scotland khẳng định Gueye đã xin lỗi toàn đội và được đồng đội chấp nhận. Ở bên kia chiến tuyến, HLV Ruben Amorim cho rằng tình huống đó không đáng bị thẻ đỏ và ông bức xúc vì các học trò không cho thấy tinh thần chiến đấu tương tự: “Đánh nhau không có nghĩa là ghét nhau. Đó là phản ứng khi mất bóng, khi phải bảo vệ đội nhà. Tôi không đồng ý với quyết định phạt thẻ đỏ cầu thủ Everton.

Tôi muốn các cầu thủ của mình chiến đấu như thế, tất nhiên là không bị đuổi. Hôm nay họ không làm được”.

Gueye có hành động tát đồng đội nên phải nhận thẻ đỏ (Ảnh: Getty).

Người ghi bàn thắng duy nhất của Everton, Dewsbury-Hall mô tả thẻ đỏ của Gueye là “khoảng khắc điên rồ, hoàn toàn có thể tránh được”. Tuy nhiên, anh ca ngợi phản ứng mạnh mẽ của toàn đội: “Chúng tôi có thể sụp đổ, nhưng trái lại, điều đó khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn”.

Bình luận trên Sky Sports, cựu danh thủ Gary Neville đặt câu hỏi về mức độ thật sự của “cú tát” của Gueye: “Tay của cậu ấy có đưa lên mặt của Keane nhưng nhìn không có gì quá mạnh. Trọng tài hoàn toàn có thể xử lý bằng thẻ vàng”.

Đồng quan điểm, Jamie Carragher cũng cho rằng trọng tài có thể “quản lý trận đấu tốt hơn” thay vì ngay lập tức rút thẻ đỏ.

Sau trận thua trước Everton, Man Utd đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 18 điểm sau 12 trận. Everton xếp ngay dưới Man Utd khi có cùng 18 điểm nhưng hiệu số bàn thắng bại thấp hơn.