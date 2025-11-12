Cựu danh thủ Hồ Văn Lợi: Ngôi sao tài hoa, quái kiệt sân cỏ

1h45 sáng 12/11, một trong những cầu thủ tài hoa nhất của bóng đá Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua là Hồ Văn Lợi (SN 1970) trút hơi thở cuối cùng. Khi anh trai ông, Hồ Văn Tam, báo tin đến các đồng nghiệp và người quen, giới bóng đá Việt Nam không khỏi tiếc thương cho tài năng một thời này.

Người làm thổn thức con tim của khán giả TPHCM

Cao chưa đến 1m60, lại rất gầy, ngày đầu tiên Hồ Văn Lợi được dẫn đến trước mặt cố HLV lừng danh Phạm Huỳnh Tam Lang vào một ngày gần 35 năm trước, nhiều người trông thấy Hồ Văn Lợi đã không khỏi ái ngại cho cầu thủ này.

Thế nhưng, ông Tam Lang vẫn cho Hồ Văn Lợi cơ hội, để rồi bản thân ông Tam Lang hay bất kỳ ai khác chứng kiến buổi tập của đội Cảng Sài Gòn ngày hôm đó, đều phải sửng sốt khi chứng kiến sự dẻo dai của Hồ Văn Lợi. Trên sân cỏ, ông là người bền bỉ nhất, chạy nhiều nhất, tích cực di chuyển nhất.

Hồ Văn Lợi một thời ngang dọc trên sân cỏ (Ảnh: Tư liệu).

Đó cũng là khởi đầu của một sự nghiệp cầu thủ chói sáng, khởi đầu của một nhân vật được người hâm mộ TPHCM và người hâm mộ bóng đá cả nước say mê. Sự nghiệp cầu thủ của Hồ Văn Lợi bắt đầu từ năm 1991 và kéo dài đến tận năm 2009.

Với một cầu thủ quá bất lợi về mặt thể chất, việc kéo dài sự nghiệp như vậy càng cho thấy sự bền bỉ của cầu thủ này.

Trên sân cỏ, ông là một quái kiệt thực thụ, người mà rất nhiều thủ môn nổi tiếng, từ đồng đội ở CLB Cảng Sài Gòn là Nguyễn Hồng Phẩm (cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam), cho đến đối thủ như cựu thủ môn Châu Trí Cường (CLB Công an TPHCM), đều phải thốt lên rằng các động tác, các pha xử lý bóng của Hồ Văn Lợi hầu như không thể đoán trước.

Không phải ngẫu nhiên mà biệt danh “Tiếu già” ra đời, bởi ông quá “quái”, lối chơi quá khác biệt với phần còn lại của giới cầu thủ Việt Nam thời đó cũng như cho đến tận ngày nay. Khi mà đối thủ tưởng như Hồ Văn Lợi sắp ngã, ông lại đi bóng xuyên phá qua hàng loạt cầu thủ, khi mà đối thủ tưởng như Hồ Văn Lợi sẽ chuyền bóng, ông lại dứt điểm vào thẳng khung thành.

Những năm tháng rực rỡ

Mùa giải 2001-2002 có lẽ là mùa giải rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Hồ Văn Lợi. Ở tuổi 32, độ tuổi mà nhiều cầu thủ đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Hồ Văn Lợi vẫn góp công cực lớn, đưa CLB Cảng Sài Gòn đến ngôi vô địch V-League. Đấy cũng là lần cuối cùng đội bóng lừng lẫy này vô địch bóng đá quốc gia.

Bản thân Hồ Văn Lợi giành danh hiệu Vua phá lưới với 9 bàn thắng (thời điểm đó, V-League ít đội và ít trận đấu hơn hẳn hiện nay), trở thành cầu thủ nội thứ hai trong lịch sử giành được danh hiệu này. Thành tích mà mãi đến 15 năm sau, mới có một chân sút nội khác là Nguyễn Anh Đức (Bình Dương) mới tái lập được, tại V-League 2017.

Hồ Văn Lợi là một trong những cầu thủ tài hoa nhất thuộc thế hệ của mình (Ảnh: Tư liệu).

Thành tích Vua phá lưới V-League là thành tích mà ngay cả những chút sút nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam qua nhiều thế hệ như Lê Công Vinh, Nguyễn Văn Quyết hay Nguyễn Tiến Linh cũng không thể làm được.

Ngoài danh hiệu vô địch V-League 2001-2002, Hồ Văn Lợi còn hai lần khác vô địch bóng đá quốc gia, vào các năm 1994 và 1997. Đặc biệt, khoảng thời gian từ giữa thập niên 1990 đến năm 2000 là khoảng thời gian mà bóng đá TPHCM nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung có rất nhiều đội mạnh, rất nhiều danh thủ lẫy lừng.

Thời đó, CLB Công an TPHCM có Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Chu Văn Mùi, Nguyễn Thiện Quang, đội Hải Quan có Đỗ Khải, Trương Văn Dưỡng, Thể Công sở hữu Nguyễn Hồng Sơn (Sơn “công chúa”), Vũ Công Tuyền, Đặng Phương Nam, CLB Công an Hà Nội có Vũ Minh Hiếu, Lã Xuân Thắng…

Thế nhưng, đội Cảng Sài Gòn của Hồ Văn Lợi vẫn nhiều lần vượt qua các đối thủ rất mạnh này, để bước lên bục cao nhất của bóng đá nội, cho thấy Cảng Sài Gòn nói chung và Hồ Văn Lợi nói riêng quá đáng nể về mặt chuyên môn.

Vô duyên với cấp độ đội tuyển

Điều đáng tiếc lớn nhất trong sự nghiệp của Hồ Văn Lợi có lẽ là ông chưa từng tỏa sáng ở các giải đấu quốc tế quan trọng với bóng đá Việt Nam là SEA Games và AFF Cup, dù ông từng được gọi lên đội tuyển quốc gia, ở các giải đấu chuẩn bị cho những sân chơi này.

Có lẽ, với các HLV ngoại của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, họ nhận định thể hình của Hồ Văn Lợi không phù hợp với các trận đấu quốc tế căng thẳng. Họ cho rằng ông không đủ nhanh và mạnh để tranh chấp, vượt qua các đối thủ cao lớn đến từ nước ngoài.

Hồ Văn Lợi (người ngồi) trên giường bệnh, trước khi ông vĩnh viễn đi xa (Ảnh: VFF).

Nhưng ở chiều ngược lại, không phải HLV nào cũng biết cách phát huy hết tiềm năng của Hồ Văn Lợi như cố HLV Phạm Huỳnh Tam Lang đã khai thác.

Có một dạng cầu thủ, họ thường trông có vẻ rất uể oải trên sân tập, nhưng khi bước vào các trận đấu, họ gần như lột xác, đầy sung sức. Hồ Văn Lợi là dạng cầu thủ như thế, ông trông cứ vẻ rất “lười” tập, nhưng khi thi đấu ông rất hiệu quả, và không phải HLV nào cũng nhận ra được điều đó.

Cũng vì chưa từng tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở các kỳ SEA Games cũng như AFF Cup, nên Hồ Văn Lợi trắng tay ở các cuộc đua đến danh hiệu cá nhân cao quý Quả bóng vàng Việt Nam. Lý do là vì các lá phiếu thường tập trung vào những người tạo dấu ấn lớn trong sắc áo đội tuyển.

Chứ về mặt năng lực cá nhân, về chất tài hoa trên sân cỏ, ít có danh thủ nào thi đấu cùng thời với Hồ Văn Lợi dám khẳng định rằng họ giàu kỹ thuật hơn, thi đấu tinh quái và hiệu quả hơn so với “Tiếu già”.

Cựu danh thủ hàng đầu của bóng đá Việt Nam, cựu HLV của CLB Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn, nay là Giám đốc kỹ thuật kiêm HLV của CLB Becamex TPHCM, ông Đặng Trần Chỉnh, từng nhận xét về Hồ Văn Lợi: “Hiếm thấy cầu thủ nào tạo được nét khác biệt trên sân cỏ như Hồ Văn Lợi”.

“Ngày đó, chỉ cần nhìn dáng chạy, nhìn động tác xử lý bóng là tôi đã nhận ra Tiếu già từ rất xa. Cậu ậy nhìn có vẻ liêu xiêu khi giữ bóng, nhưng lại sở hữu khả năng giữ thăng bằng cực giỏi. Ngay đến các hậu vệ dày dặn nhất, nhiều tiểu xảo nhất cũng khó mà đoạt bóng trong chân Hồ Văn Lợi”, ông Đặng Trần Chỉnh nói thêm.

Năm 2009, Hồ Văn Lợi giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao ở tuổi 39, cái tuổi thuộc hàng hiếm đối với giới cầu thủ nội. Sáng nay (12/11), ông vĩnh viễn ra đi ở tuổi 55 do bạo bệnh. Đấy có lẽ là hai thời điểm khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam rơi nước mắt nhiều nhất cho con người này.