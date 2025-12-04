Tuyển bóng bàn Việt Nam giao lưu cùng VĐV Nga, chuẩn bị cho SEA Games 33

Màn giao hữu quốc tế với các VĐV Nga được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Công an Nhân dân (Hà Nội). Các VĐV Nga, vốn sở hữu kỹ thuật và lối chơi mang tính chiến thuật cao, đã mang đến những thử thách và trải nghiệm quý giá cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam.

Tham gia buổi huấn luyện lần này có những gương mặt quen thuộc của bóng bàn Việt Nam như: Đinh Anh Hoàng, Trần Mai Ngọc (cặp đôi vô địch đôi nam nữ SEA Games 32), Nguyễn Đức Tuân, vô địch đơn nam SEA Games 31, Mai Hoàng Mỹ Trang, huyền thoại bóng bàn Việt Nam và là cánh chim đầu đàn của đội tuyển ở SEA Games lần này.

Cùng với đó, bộ đôi Nguyễn Khoa Diệu Khánh (bên trái) và Lê Đình Đức (bên phải) cũng được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ lớn ở SEA Games 33.

Đặc biệt, sự có mặt của tay vợt Đinh Anh Hoàng được cho là sẽ "đem vàng" về cho thể thao Việt Nam. Với nhiều thành tích nổi bật, tay vợt sinh năm 2001 từng giành chức vô địch đơn nam giải Cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 và 3 Huy chương vàng tại giải Đội mạnh toàn quốc 2025 (đồng đội nam, đôi nam, đôi nam nữ).

Đợt giao hữu cùng với VĐV Nga được xem là bước chạy đà hoàn hảo, cung cấp những kinh nghiệm quý báu và giúp các tuyển thủ đạt được phong độ cao nhất trước ngày lên đường tham dự đại hội thể thao khu vực.

Dù chỉ mang tính chất của một trận giao hữu nhưng chất lượng chuyên môn cũng như tính chuyên nghiệp đều được các VĐV Việt Nam và VĐV Nga thể hiện rõ nét qua các trận đấu với tỷ số sát nút.

Các VĐV Nga nổi tiếng với tốc độ bóng nhanh và sự biến hóa trong các cú giao bóng, buộc VĐV Việt Nam phải tăng cường khả năng phản xạ và xử lý tình huống dưới áp lực cao.

Đinh Anh Hoàng rạng rỡ sau khi giành chiến thắng thuyết phục trước VĐV người Nga.

SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 9/12 đến 20/12 tại Thái Lan, với ba địa điểm chính là Bangkok, Chonburi và Songkhla.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đang mang theo kỳ vọng lớn lao từ người hâm mộ và giới chuyên môn, quyết tâm chuyển hóa những nỗ lực tập luyện thành tấm Huy chương vàng danh giá tại SEA Games 33 sắp tới.