Báo Indonesia nói gì về sai sót Quốc ca Việt Nam ở SEA Games?

Đình Bắc lập cú đúp, U22 Việt Nam thắng nhẹ U22 Lào

Theo thông lệ của các trận đấu quốc tế, trước khi bóng lăn, tất cả mọi người có mặt trên sân sẽ làm lễ chào cờ của hai quốc gia có đại diện tham dự trận đấu. Quốc thiều của hai quốc gia sẽ vang lên và cầu thủ của hai đội sẽ đứng ngay ngắn hát quốc ca.

Cầu thủ Việt Nam hát quốc ca không có nhạc nền (Ảnh: Anh Khoa).

Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà BTC đã không bật nhạc quốc ca của hai nước Việt Nam và Lào. Điều đó dẫn đến việc cầu thủ hai đội U22 Việt Nam và U22 Lào phải hát quốc ca mà thiếu nhạc nền.

Mặc dù sau đó, BTC đã xin lỗi hai đội vì sai sót này nhưng họ vẫn hứng chịu sự phản ứng dữ dội từ dư luận.

Báo giới Indonesia cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới vấn đề này. Tờ Super Ball nhấn mạnh: “Một sự cố đáng xấu hổ đã xảy ra ở trận mở màn bảng B SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Lào. Hai đội phải hát quốc ca mà không có nhạc nền.

Đây là sai sót nghiêm trọng vì nó hiếm khi xảy ra ở giải đấu tầm cỡ khu vực như SEA Games. Ngay sau trận đấu, BTC đã gửi lời xin lỗi hai đội và cam kết không để chuyện tương tự tái diễn.

Tuy nhiên, đây không phải là sự cố duy nhất trong ngày đầu tiên diễn ra SEA Games 33. Trước đó, ban tổ chức cũng nhầm Quốc kỳ của hai đội bóng Thái Lan và Indonesia trong lịch thi đấu môn futsal nữ. Quốc kỳ Thái Lan bị hiển thị nhầm thành Việt Nam, còn Quốc kỳ Indonesia nhầm sang Lào. BTC đã xóa lỗi nghiêm trọng này nhưng chưa đưa ra lời giải thích.

U22 Việt Nam giành chiến thắng nhọc nhằn trước U22 Lào (Ảnh: Anh Khoa).

Không những vậy, hệ thống chiếu sáng trên sân Rajamangala cũng bị hư hại trước trận đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Timor Leste. BTC buộc phải mượn đèn từ sân Nakhon Ratchasima thay thế. Người hâm mộ thực sự ngán ngẩm với sai lầm liên tiếp của chủ nhà Thái Lan. Họ hy vọng BTC sẽ thắt chặt các quy trình vận hành để đảm bảo tiêu chuẩn tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á”.

Tờ Tribunnews có bài viết: “Sự cố đáng tiếc xảy ra trong trận đấu đầu tiên của SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Lào”. Tờ báo này viết: “Đây là sai sót không mấy vui vẻ với hai nước Việt Nam và Lào.

Trước trận đấu, hai đội U22 Việt Nam và U22 Lào phải hát quốc ca mà không có nhạc nền. Cầu thủ hai đội thực sự sốc vì điều này vì quốc ca có ý nghĩa thiêng liêng với mỗi quốc gia”.

Tờ Jawa Pos nhấn mạnh: “Việc ban tổ chức để hai đội U22 Việt Nam và U22 Lào hát quốc ca không có nhạc nền là sai sót nghiêm trọng nhất ở SEA Games 33 tính tới thời điểm này. Điều đó khiến cho cầu thủ, quan chức và người hâm mộ hai đội cảm thấy ngượng ngùng. Sai lầm của họ đã biến một khoảnh khắc thiêng liêng trở nên khó xử với cả hai đội. Cư dân mạng Việt Nam và Lào đã lên án gay gắt sai sót của BTC”.