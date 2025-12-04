Tiền đạo U22 Việt Nam nói về bàn thắng gây tranh cãi ở trận gặp U22 Lào

Đình Bắc lập cú đúp, U22 Việt Nam thắng nhẹ U22 Lào

Quốc Việt chính là tác nhân gây nên tranh cãi trong bàn thắng thứ hai của U22 Việt Nam vào lưới U22 Lào hôm qua (3/12). Khi Đình Bắc tung cú sút tung lưới đội bóng trẻ xứ sở triệu voi ở phút 60, Quốc Việt chính là người nhảy lên tránh bóng.

Tiền đạo Quốc Việt từng nghĩ trọng tài sẽ không công nhận bàn thắng thứ hai của U22 Việt Nam trong trận gặp U22 Lào (Ảnh: VFF).

Trợ lý trọng tài thứ nhất căng cờ báo hiệu Quốc Việt ở vị trí việt vị, nhưng trọng tài chính nhận định Quốc Việt không tham gia vào pha bóng ấy, cũng không gây cản trở cho thủ môn U22 Lào. Vì thế, bàn thắng được công nhận cho U22 Việt Nam.

Trả lời về bàn thắng nói trên trong buổi tập hôm nay của U22 Việt Nam, Quốc Việt chia sẻ: “Thú thật ở thời điểm đó toàn đội chỉ phản ứng theo cảm nhận của mình. Nhiều người trong số chúng tôi không nghĩ rằng trọng tài chính sẽ thay đổi quyết định của trợ lý trọng tài. Thật vui là bàn thắng được công nhận cho U22 Việt Nam”.

“Trận đầu tiên lúc nào cũng khó khăn, nhưng HLV Kim Sang Sik nói với chúng tôi rằng giành được 3 điểm là điều quan trọng nhất. Hơi tiếc là tôi chưa thể ghi được bàn thắng trong trận đấu hôm qua”, Quốc Việt nói thêm.

U22 Việt Nam thả lỏng sau trận đấu đầu tiên (Ảnh: VFF).

Đối thủ tiếp theo của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 sẽ là U22 Malaysia. Đây là đối thủ nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam.

Quốc Việt nói về đối thủ này: “Tôi đã nhiều lần đối đầu với các đội trẻ của Malaysia, nên rất tự tin khi gặp họ. Mục tiêu của U22 Việt Nam trước U22 Malaysia là giành được 3 điểm”.

Hiện tại, U22 Việt Nam có một cầu thủ bị chấn thương là tiền vệ Xuân Bắc. Tuy nhiên, chấn thương của cầu thủ đang khoác áo CLB Thể Công Viettel không quá nghiêm trọng. Dự kiến, Xuân Bắc sẽ trở lại sân cỏ trong vòng 2-3 ngày tới.