Bóng đá Malaysia sắp vỡ mộng dự World Cup 2030

Một trong những mục tiêu của bóng đá Malaysia khi nhập tịch ồ ạt các cầu thủ ngoại từ châu Âu và Nam Mỹ, là hướng về tấm vé dự World Cup 2030.

Lộ trình từng được vạch ra cho bóng đá Malaysia, đó là từ năm 2023 đến 2026, đội tuyển Malaysia sẽ đạt đến đẳng cấp châu Á. Sau đó, từ năm 2027 đến 2030, bóng đá Malaysia sẽ biến Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia) trở thành đội bóng có đẳng cấp thế giới, giành vé dự World Cup 2030.

Đội tuyển Malaysia từng đặt mục tiêu lọt vào World Cup 2030 (Ảnh: NST).

Để hướng đến mục tiêu này, ngân sách của Malaysia từng cấp cho FAM khoản tiền 15 triệu ringgit (hơn 94,5 tỷ đồng). Nhờ có khoản tiền trên, FAM có kinh phí để nhập tịch cho các cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo.

Dù vậy, chính việc nhập tịch vội vã cho những cầu thủ nói trên, khiến bóng đá Malaysia đứng trước nguy cơ tụt dốc trên bản đồ bóng đá thế giới.

FIFA đã kết luận 7 cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia. FAM bị phạt vì cung cấp hồ sơ giả cho Liên đoàn Bóng đá thế giới.

Nếu FAM thất bại trong việc kiện FIFA lên CAS, bóng đá Malaysia có thể đối diện với án phạt rất nặng. Harimau Malaya có khả năng bị loại khỏi Asian Cup 2027, bị cấm thi đấu quốc tế có thời hạn, đồng thời hệ sinh thái bóng đá nước này sẽ bị ảnh hưởng lớn.

Nếu bị loại khỏi Asian Cup 2027, đội tuyển Malsysia sẽ phải xa sân chơi quốc tế trong thời gian khá dài (Ảnh: T.H).

Chính Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh cũng cảnh báo về nguy cơ nói trên. Bà Hannah Yeoh lên tiếng: “Bất kỳ lệnh đình chỉ nào từ FIFA cũng sẽ làm gián đoạn hệ sinh thái của bóng đá Malaysia”.

“Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia sẽ hợp tác chặt chẽ với Ủy ban điều tra độc lập về bóng đá Malaysia, để tạo cơ sở cho các biện pháp khắc phục và cải thiện khâu quản trị mà FAM phải thực hiện.

Dù vậy, chúng tôi phải hành động thận trọng để tránh rơi vào trường hợp cơ quan quản lý nhà nước can thiệp vào hoạt động của liên đoàn bóng đá cấp quốc gia, theo luật FIFA”, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh nói thêm.

Trước đó, truyền thông Malaysia dự báo viễn cảnh không mấy tươi sáng cho bóng đá Malaysia. Họ e ngại rằng nếu FAM thất bại ở CAS, bóng đá Malaysia sẽ phải chờ thêm nhiều năm nữa để có thể quay lại với các trận đấu quốc tế.

Nếu bị loại khỏi Asian Cup 2027, sớm nhất phải đến năm 2029, Harimau Malaya mới có thể trở lại với vòng loại Asian Cup 2031. Khi đó, thứ hạng của bóng đá Malaysia chắc chắn sẽ bị suy giảm, chất lượng chuyên môn của đội tuyển nước này sẽ suy giảm theo và giấc mơ World Cup càng xa vời đối với họ.