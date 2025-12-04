CĐV Đông Nam Á: "Sai sót Quốc ca của chủ nhà Thái Lan khó chấp nhận"

"Chủ nhà rất thiếu chuyên nghiệp. Một kỳ SEA Games tệ nhất từ trước đến nay dù chưa diễn ra khai mạc", tài khoản Her Hor đến từ Lào bày tỏ trên trang Asean Football, thẳng thắn chỉ trích BTC SEA Games 33 khi để xảy ra sự cố ở lễ chào cờ trước trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào ở môn bóng đá nam diễn ra trên sân Rajamangala (Thái Lan) chiều 3/12.

Theo thông lệ của các trận đấu quốc tế, trước khi bóng lăn, tất cả mọi người có mặt trên sân sẽ làm lễ chào cờ của hai quốc gia có đại diện tham dự trận đấu. Quốc thiều của hai quốc gia sẽ nổi lên và cầu thủ của hai đội sẽ đứng ngay ngắn hát Quốc ca.

Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà BTC đã không bật nhạc Quốc ca của hai nước Việt Nam và Lào. Điều đó dẫn đến việc cầu thủ hai đội U22 Việt Nam và U22 Lào phải hát Quốc ca mà thiếu nhạc nền.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng hai ngày, BTC chủ nhà SEA Games 33 Thái Lan để xảy ra sự cố có liên quan đến bóng đá Việt Nam và bóng đá Lào.

Hôm qua (2/12), trong phần giới thiệu về trận đấu này giữa đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan và đội tuyển bóng đá nữ Indonesia, thay vì để quốc kỳ Thái Lan, BTC lại nhầm thành quốc kỳ Việt Nam. Đồng thời, thay vì để quốc kỳ Indonesia, BTC SEA Games lại nhầm thành quốc kỳ Lào.

Cầu thủ U22 Việt Nam và U22 Lào phải hát Quốc ca "chay" khi BTC gặp sự cố về phần âm thanh (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Những sai sót của nước chủ nhà Thái Lan đã nhận nhiều bình luận không lấy gì làm vui vẻ từ các CĐV Đông Nam Á, đặc biệt là CĐV của Lào và Việt Nam.

"Rõ ràng là rất thiếu chuyên nghiệp. Họ có rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu, và phần đơn giản nhất là mở nhạc Quốc ca mà cũng để xảy ra sự cố", tài khoản Kong Panhapiseth đến từ Campuchia bày tỏ.

"Phải chăng vì người Thái không chú ý đến SEA Games. Hầu hết người dân ở Thái Lan vẫn không biết rằng SEA Games 33 đã bắt đầu!!!", tài khoản Keiko Keiko đến từ Singapore nhận định.

"Có thể nói rằng, người Thái chưa sẵn sàng tiếp đón các đoàn tham dự SEA Games", tài khoản Phanna Tith đến từ Lào bình luận.

"Tại sao SEA Games lần này xảy ra rất nhiều sự cố. Đây cũng chỉ mới là ngày đầu tiên có môn thi đấu", tài khoản Marco Setiawan đến từ Indonesia đặt ra câu hỏi.

"Sao dạo này những sai sót xảy ra liên tục? Công tác kiểm tra giám sát có tệ quá không? Tuy ngày xưa công nghệ còn kém phát triển nhưng không để xảy ra những sự cố khó chấp nhận như thế này", tài khoản Ujung Tombak cũng đến từ Indonesia nói thêm.

"SEA Games chỉ mới bắt đầu mà đã xảy ra rất nhiều vấn đề", tài khoản Chan Thorn đến từ Lào nhấn mạnh.

"Có vẻ như BTC nước chủ nhà chưa tôn trọng lắm Việt Nam và Lào cũng như không coi trọng SEA Games. Đầy sự hời hợt và khinh thường. Đây là lời xin lỗi thứ hai tại SEA Games 33, quá tệ", tài khoản Minh Vũ đến từ Việt Nam chốt lại.