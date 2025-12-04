Báo Indonesia và Malaysia bình luận về bàn thắng tranh cãi của U22 Việt Nam

Đình Bắc lập cú đúp, U22 Việt Nam thắng nhẹ U22 Lào

Trong trận ra quân ở SEA Games 33 diễn ra trên sân Rajamangala vào chiều 3/12, U22 Việt Nam đã chật vật đánh bại U22 Lào với tỷ số 2-1. Trong suốt trận đấu, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik gặp khó trước hàng thủ có số đông của U22 Lào. Rất may, Đình Bắc đã tỏa sáng kịp thời khi đóng góp hai bàn thắng giúp “Rồng vàng” hoàn thành nhiệm vụ chiến thắng.

Trọng tài công nhận bàn thắng của Đình Bắc vào lưới U22 Lào (Ảnh chụp màn hình).

Bình luận về trận đấu này, tờ CNN Indonesia nhấn mạnh: “U22 Việt Nam gây sức ép liên tục nhưng gặp khó trước hàng thủ 5 người của U22 Lào. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik thường sử dụng những đường chuyền dài, ra phía sau hàng thủ để hy vọng xuyên thủng khối phòng ngự của U22 Lào.

Mặc dù chịu sức ép lớn của U22 Việt Nam nhưng U22 Lào cũng tạo ra một vài cơ hội đáng chú ý. Thậm chí, họ còn có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 ở phút 33.

Bước ngoặt ở trận đấu này là khi trọng tài công nhận bàn thắng tranh cãi của U22 Việt Nam ở phút 60. Đình Bắc tung ra cú dứt điểm bằng chân trái tung lưới U22 Lào. Ban đầu trọng tài biên không công nhận bàn thắng vì cho rằng Quốc Việt rơi vào thế việt vị và tham gia vào tình huống. Cầu thủ này đã bật nhảy tránh bóng và che khuất tầm nhìn của thủ môn Lokphathip.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi với trọng tài biên, trọng tài chính Rustam Lutfullin đã công nhận bàn thắng của Đình Bắc. HLV Ha Hyeok Jun của U22 Lào đã phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng thái quá”.

Tờ Suara (Indonesia) cũng xoáy sâu vào bàn thắng tranh cãi của Đình Bắc: “Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của U22 Việt Nam là tình huống tranh cãi. Phút 60, Đình Bắc đã đưa bóng vào lưới U22 Lào nhưng trọng tài biên lại bắt việt vị với Quốc Việt.

Các cầu thủ U22 Việt Nam phản đối kịch liệt quyết định này. Sau đó, trọng tài chính Rustam Lutfullin đã công nhận bàn thắng của U22 Việt Nam sau khi trao đổi với trọng tài biên. Lần này, tới lượt phía U22 Lào bày tỏ sự không hài lòng”.

Một tờ báo khác của Indonesia là Kompas ca ngợi Đình Bắc. Họ cho rằng tiền đạo này đã thể hiện phẩm chất ngôi sao khi đóng góp hai bàn thắng để giúp U22 Việt Nam nhọc nhằn đánh bại U22 Lào.

Đình Bắc tỏa sáng khi đóng góp cú đúp vào lưới U22 Lào (Ảnh: Anh Khoa).

Tờ Makan Bola (Malaysia) có bài viết: “U22 Việt Nam gây bất ngờ khi chật vật đánh bại U22 Lào”. Tác giả bình luận: “U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ thắng tưng bừng trước U22 Lào trong trận mở màn SEA Games 33 nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

Trong hiệp 1, U22 Việt Nam đã tạo ra sức ép lớn và có bàn thắng dẫn trước do công của Đình Bắc ở phút 29. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc thiếu tập trung, U22 Việt Nam bất ngờ bị U22 Lào san bằng tỷ số.

Sang hiệp 2, Đình Bắc đã chọc thủng lưới U22 Lào ở phút 60. Ban đầu, các cầu thủ U22 Việt Nam bất bình khi trọng tài biên xác định Quốc Việt mắc lỗi việt vị. Tuy nhiên, sau đó, trọng tài chính Rustam Lutfullin quyết định công nhận bàn thắng này.

U22 Việt Nam thực sự trải qua trận đấu khó khăn trước U22 Lào. Trận đấu này sẽ là lời nhắc nhở với U22 Malaysia khi đối diện với U22 Lào vào ngày 6/12”.

Tờ Bharian có bài viết: “Bàn thắng tranh cãi đã giúp U22 Việt Nam đánh bại Lào”. Tờ báo của Malaysia nhấn mạnh: “Sự phản đối của các cầu thủ U22 Việt Nam khiến trọng tài chính phải bàn bạc với trọng tài biên. Cuối cùng, “ông vua áo đen” đã quyết định công nhận bàn thắng của Đình Bắc ở phút 60.

Điều này giúp cho U22 Việt Nam giành được chiến thắng đầu tiên ở SEA Games 33. U22 Malaysia sẽ đối đầu với U22 Lào vào ngày 6/12, trước khi gặp U22 Việt Nam vào ngày 11/12”.