Giữ lời hứa với trung vệ cao 1m95, ông Vũ Tiến Thành có màn ăn mừng lạ

Phút bù giờ thứ 10 của hiệp hai trận HAGL tiếp CLB Thanh Hóa trên sân Pleiku (Gia Lai) chiều qua (9/11), trung vệ Đinh Quang Kiệt của đội bóng phố núi trong pha lên tham gia tấn công, đệm bóng ghi bàn ấn định trận hòa 1-1.

Ngay sau khi Đinh Quang Kiệt ghi bàn, GĐKT Vũ Tiến Thành của HAGL lao từ khu kỹ thuật của đội nhà vào bên trong sân, có hành động như thể một người đang bò lên dốc, trông khá lạ.

Hành động ăn mừng lạ mắt của GĐKT HAGL Vũ Tiến Thành (Ảnh chụp màn hình).

Ông Thành làm hành động như thể đang bò lên dốc (Ảnh chụp màn hình).

Sau trận đấu, giải thích cho hành động ăn mừng lạ lẫm của mình, vị GĐKT của CLB HAGL cho biết ông làm như vậy để giữ lời hứa với trung vệ Đinh Quang Kiệt.

Trước trận đấu giữa HAGL gặp CLB Thanh Hóa, ông Vũ Tiến Thành từng nói với Quang Kiệt rằng cầu thủ này không biết ghi bàn. Thế nên, nếu Quang Kiệt ghi bàn vào lưới đội bóng đá xứ Thanh, vị GĐKT của HAGL sẽ bò ở trên sân.

Chính vì thế, việc ông Vũ Tiến Thành có hành động ăn mừng lạ mắt trên sân Pleiku chiều qua, là để thực hiện lời hứa của ông này với trung vệ Đinh Quang Kiệt.

Đinh Quang Kiệt có bàn thắng đầu tiên tại V-League 2025-2026 (Ảnh: HAGL FC).

Ở trận HAGL - Thanh Hóa chiều qua, GĐKT Vũ Tiến Thành và các cầu thủ HAGL có lần ăn mừng hụt, khi Gia Bảo đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận (Ảnh: HAGL FC).

Trung vệ Đinh Quang Kiệt là trung vệ nội có thể hình tốt nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Cầu thủ đang khoác áo CLB HAGL cao đến 1m95. Dù vậy, trước trận đấu thuộc vòng 11 V-League diễn ra chiều qua, Quang Kiệt chưa biết tận dụng ưu thế về chiều cao này, để ghi bàn cho HAGL trong các pha lên tham gia tấn công.

Đến sau buổi chiều qua, mọi việc có lẽ đã thay đổi, khi Quang Kiệt đã có bàn thắng đầu tiên ở V-League 2025-2026.

Sắp tới, trung vệ cao 1m95 của HAGL sẽ khoác áo đội tuyển U22 Việt Nam, tham dự giải bóng đá giao hữu tứ hùng quốc tế tại Trung Quốc, gặp các đội U22 Hàn Quốc, Uzbekistan và đội chủ nhà U22 Trung Quốc.

Sau đó, có thể Đinh Quang Kiệt sẽ được tham dự SEA Games 33 cùng với U22 Việt Nam. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là kỳ SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ này.