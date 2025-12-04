HLV Mai Đức Chung đánh giá đối thủ ở “bảng tử thần” của tuyển nữ Việt Nam

Ở SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu khá “nặng” với những đội bóng như Philippines, Myanmar và Malaysia. Trong đó, Philippines, Myanmar đều là những đội bóng hàng đầu khu vực và gây ấn tượng ở các giải đấu châu Á những năm qua.

HLV Mai Đức Chung không đánh giá thấp đối thủ nào ở SEA Games (Ảnh: VFF).

Đánh giá về các đối thủ ở bảng B, HLV Mai Đức Chung tỏ ra khá thận trọng. Ông cho biết: “Tôi không xem Malaysia là đội yếu. Họ tiến bộ nhanh. Myanmar và Philippines đều được đầu tư mạnh. Do đó, toàn đội cần phải thể hiện quyết tâm lớn hơn nữa. Chúng tôi phải tập trung giải quyết từng trận và mục tiêu cuối cùng vẫn là vào chung kết”.

Ở giải đấu này, tuyển nữ Việt Nam thiếu vắng nhiều gương mặt trụ cột như Chương Thị Kiều, Dương Thị Vân… Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung đã nói về sức mạnh tập thể của đội bóng.

Ông cho biết: “Một số cầu thủ lớn tuổi chấn thương nên chúng tôi trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ. Các cầu thủ trẻ đang tiến bộ và chúng tôi hỗ trợ để họ trưởng thành hơn. Chúng tôi không có ngôi sao, mà có tập thể đồng lòng.

Huỳnh Như vẫn là đội trưởng mẫu mực. Khi trở lại sân Chonburi, tôi nhớ khoảnh khắc cô ấy ghi bàn giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 6 năm trước. Đó là kỷ niệm đẹp nhưng giờ chúng tôi phải tập trung cho SEA Games”.

Trong khi đó, HLV Joel Cornelli của Malaysia khẳng định: “Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt, đã đá giao hữu với Bangladesh và cho thấy sự tiến bộ. Tôi hài lòng với tình hình hiện tại”.

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng chinh phục tấm Huy chương vàng SEA Games (Ảnh: Minh Quân).

HLV Mark Torcaso của Philippines nhấn mạnh: “SEA Games 33 được tổ chức rất chu đáo. Bảng đấu này mạnh, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cạnh tranh”.

Cuối cùng, HLV Uki Tetsuro của Myanmar cho biết: “Chúng tôi vừa trải qua chuyến tập huấn Nhật Bản và thi đấu ba trận giao hữu tại đây. Giờ đây, toàn đội muốn thể hiện tốt trong từng trận đấu”.

Theo lịch, tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu trận ra quân ở SEA Games 33 gặp Malaysia vào lúc 18h30 ngày 5/12. Tới ngày 8/12, chúng ta sẽ đối đầu với Philippines. Cuối cùng, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Myanmar trong trận cuối cùng ở vòng bảng vào ngày 11/12.