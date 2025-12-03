Trọng tài nội bình luận về bàn thắng gây tranh cãi của U22 Việt Nam

Đình Bắc lập cú đúp, U22 Việt Nam thắng nhẹ U22 Lào

Phút 60 của trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào chiều nay (3/12), trên sân Rajamangala, Đình Bắc sút bóng vào lưới đội tuyển U22 Lào.

HLV Kim Sang Sik tranh cãi với trọng tài sau tình huống ghi bàn thắng thứ hai của Đình Bắc (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ông Kim nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trợ lý trọng tài thứ nhất ban đầu phất cờ báo lỗi việt vị của cầu thủ U22 Việt Nam là Quốc Việt. Cụ thể, khi Đình Bắc sút bóng, bóng hướng về vị trí của Quốc Việt, cầu thủ này nhảy lên để tránh, trước khi bóng bay thẳng vào lưới đội U22 Lào.

Các thành viên của đội U22 Việt Nam phản ứng, riêng HLV Kim Sang Sik bị thẻ vàng vì lỗi phản ứng này. Tuy nhiên, sau khi phạt thẻ HLV Kim Sang Sik, trọng tài Rustam Lutfullin (người Uzbekistan) vẫn trao đổi rất kỹ với các trợ lý của mình.

Đồng thời, ông Rustam Lutfullin dựa trên quan sát của chính ông, rồi quyết định công nhận bàn thắng của Đình Bắc.

Bàn thắng của Đình Bắc ở phút 60 cuối cùng được công nhận (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trao đổi với phóng viên Dân trí về tình huống và phán quyết của các trọng tài, cựu trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền nói: “Khi trợ lý trọng tài thứ nhất căng cờ báo lỗi việt vị của U22 Việt Nam, có lẽ vị trợ lý này đã phát hiện Quốc Việt ở vị trí việt vị. Đồng thời, trợ lý trọng tài thứ nhất nhận định Quốc Việt có tham gia vào pha bóng nói trên”.

“Dù vậy, trọng tài chính mới là người có phán quyết cuối cùng xung quanh những tình huống tương tự. Phán quyết của trọng tài là phán quyết cuối cùng dành cho những tình huống và những tranh cãi dạng như thế này.

Và theo quan điểm của trọng tài chính người Uzbekistan Rustam Lutfullin, Quốc Việt không tham gia vào pha bóng Đình Bắc ghi bàn, nên ông ấy có quyền công nhận bàn thắng của U22 Việt Nam”, cựu trưởng Ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền giải thích rõ hơn.

Sau khi bàn thắng của Đình Bắc được công nhận, đến lượt phía U22 Lào phản ứng và HLV Ha Hyeok Jun (người Hàn Quốc) của đội bóng trẻ xứ sở triệu voi nhận thẻ vàng.

Nhờ bàn thắng thứ hai của Đình Bắc, U22 Việt Nam thắng chung cuộc U22 Lào 2-1. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik tạm thời dẫn đầu bảng B nội dung bóng đá nam.