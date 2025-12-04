Báo Malaysia tuyên bố đội nhà phải đánh bại U22 Việt Nam bằng mọi giá

“U22 Malaysia buộc phải thắng U22 Việt Nam bằng mọi giá trong trận đối đầu vào ngày 11/12”, tờ Bharian nhấn mạnh. Tờ báo của Malaysia phân tích thêm: “Chứng kiến U22 Lào chỉ thua sát nút 1-2 trước U22 Việt Nam trong trận mở màn, U22 Malaysia không được phép coi thường đối thủ này.

U22 Malaysia thiếu vắng nhiều trụ cột ở SEA Games 33 (Ảnh: FAM).

HLV Nafuzi Zain cần phải chuẩn bị kỹ càng và có chiến lược tốt nhất để đảm bảo giành chiến thắng trước U22 Lào. Sau đó, chúng ta cần phải đánh bại U22 Việt Nam trong trận quyết định. Chỉ có ba đội đứng đầu ba bảng đấu và đội nhì có thành tích tốt nhất mới giành vé đi tiếp. Do đó, U22 Malaysia buộc phải thắng U22 Việt Nam nếu muốn giành HCV SEA Games 33”.

Tờ Bharian dẫn lời chuyên gia bóng đá Zakaria Rahim: “U22 Malaysia phải thắng U22 Việt Nam bằng mọi giá nếu muốn được xem là ứng viên cho ngôi vô địch SEA Games. Chiến thắng đó không chỉ mở toang cánh cửa bán kết mà còn là lời cảnh báo gửi tới các đội khác như Thái Lan và Indonesia”.

Theo ông Zakaria, U22 Thái Lan (bảng A) và U22 Indonesia (bảng C) là hai đội gần như chắc suất vào bán kết. Do đó, cuộc cạnh tranh lớn nhất sẽ diễn ra ở bảng B, nơi U22 Malaysia và U22 Việt Nam trực tiếp tranh nhau vị trí đầu bảng.

Ông cho biết thêm: “U22 Malaysia cần ít nhất 3 điểm kèm hiệu số cao trước Lào để duy trì vị thế cạnh tranh. Trong trường hợp các bảng khác xuất hiện kết quả hòa như Singapore hòa Timor Leste, hay Philippines hòa Myanmar, thì U22 Malaysia vẫn có cơ hội đi tiếp dù thua U22 Việt Nam. Tuy nhiên, để hướng đến mục tiêu cao nhất, đội bóng phải đánh bại U22 Việt Nam”.

U22 Malaysia muốn thắng U22 Việt Nam bằng mọi giá dù không có lực lượng tốt nhất (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chuyên gia Zakaria thừa nhận tuyển U22 Malaysia không có lực lượng tốt nhất ở SEA Games 33 khi hàng loạt trụ cột không thể lên tập trung vì CLB không nhả quân. Đáng chú ý, cầu thủ nhập tịch duy nhất của Fergus Tierney bị CLB Sabah giữ lại vì giải vô địch quốc gia Malaysia vẫn diễn ra. Tương tự là trường hợp của Aliff Izwan và Muhammad Abu Khalil (Selangor).

Ông nói: “Muốn làm nên chuyện, U22 Malaysia phải tạo ra điều gì đó đột phá. Lúc này, chúng ta thiếu vắng khá nhiều trụ cột. Điều đó khiến cuộc đối đầu U22 Việt Nam càng trở nên khó khăn, bởi ai cũng biết họ rất giỏi trong việc đào tạo đội trẻ”.

Malaysia đã trải qua 14 năm không thể chạm tay vào tấm huy chương vàng SEA Games. Lần gần nhất họ vô địch là tại Jakarta năm 2011. Trong khi đó, ở kỳ SEA Games gần nhất vào năm 2023 tại Campuchia, đội bóng này thậm chí không vượt qua được vòng bảng.