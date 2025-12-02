Động thái bất ngờ, nghi ngờ Malaysia bỏ cuộc kháng cáo lên CAS

Sau khi bị FIFA bác đơn kháng cáo, FAM có 21 ngày để nộp hồ sơ lên CAS. Theo ước tính, ngày 8/12 sẽ là thời hạn cuối cùng để cơ quan quản lý bóng đá Malaysia nộp đơn lên CAS.

FAM vẫn "im hơi lặng tiếng" trong vụ kháng cáo lên CAS (Ảnh: Getty).

Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Mohd Yusoff Mahadi, từng xác nhận vào ngày 18/11 rằng FAM sẽ khởi động tiến trình đưa vụ việc ra CAS. Ông khẳng định cơ quan quyền lực của bóng đá Malaysia muốn bảo vệ sự công bằng và tính minh bạch trong quy trình xác minh tư cách cầu thủ do Chính phủ Malaysia và các cơ quan liên quan quy định.

Ông nhấn mạnh: “FAM cam kết bảo vệ quyền lợi của tất cả cầu thủ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển, đồng thời sẽ hành động một cách chuyên nghiệp, minh bạch và đúng với các quy trình pháp lý”.

FAM được cảnh báo sẽ tiếp tục thất bại nếu kháng cáo lên CAS (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, FAM vẫn chưa nộp đơn lên CAS tính tới hôm nay (2/12). Tờ BH Online đã gửi email cho CAS liên quan tới vấn đề này. Bà Vanessa Tracey, cán bộ truyền thông của CAS, xác nhận: “Tính đến thời điểm này, CAS vẫn chưa nhận được hồ sơ kháng cáo từ FAM liên quan đến vụ việc”.

FAM vẫn còn khoảng một tuần để hoàn tất và gửi hồ sơ trước khi hết hạn theo quy định. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ khả năng cơ quan này đã chấp nhận án phạt của FIFA. Trong thời gian qua, nhiều chuyên gia bóng đá Malaysia đã lên tiếng cảnh báo FAM có thể bị tăng án phạt nếu kháng cáo thất bại lên CAS.

Liên đoàn bóng đá Malaysia rõ ràng đuối lý hơn so với FIFA trong vụ này. Cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới có đầy đủ bằng chứng để cho thấy 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel không hề có gốc gác Malaysia. Ông bà của những cầu thủ này đều sinh ra ở Argentina, Brazil hoặc Hà Lan.