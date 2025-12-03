Bóng đá Malaysia đối diện với án phạt rất nặng từ AFC, có nguy cơ sụp đổ

Bóng đá Malaysia đang đối diện với khủng hoảng nặng nề sau khi bị FIFA buộc tội làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Sau khi bị FIFA bác đơn kháng cáo, Liên đoàn bóng đá nước này (FAM) khẳng định sẽ nộp hồ sơ lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Bên cạnh đó, AFC cũng đang nghiên cứu hồ sơ của FIFA, trước khi đưa ra án phạt với bóng đá Malaysia.

AFC có thể đưa ra án phạt rất nặng với FAM (Ảnh: Getty).

Chủ tịch Hiệp hội Luật Malaysia, ông Balbeer Singh, nhận định FAM gần như không có cơ sở pháp lý để bác bỏ những cáo buộc mà FIFA đưa ra.

Luật sư này cho biết: “Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã nêu rõ rằng các biện pháp FAM thực hiện đến nay chưa đủ nghiêm túc. Những người trực tiếp liên quan tới vụ việc làm giả giấy tờ vẫn chưa được xác định. Đó là điều FIFA không thể chấp nhận được”.

Ông Balbeer cảnh báo rằng hệ quả có thể trở nên nghiêm trọng hơn khi AFC vào cuộc sau giai đoạn xử lý của FIFA. Nếu FAM tiếp tục không chứng minh được tính minh bạch và trách nhiệm trong vụ việc, AFC hoàn toàn có thể đưa ra án phạt rất nặng, bao gồm khả năng đình chỉ Malaysia tại hai kỳ Asian Cup tiếp theo, một kịch bản tương tự vụ Timor Leste trước đây.

Điều đó đồng nghĩa bóng đá Malaysia có thể phải đối mặt với viễn cảnh bị loại khỏi đấu trường châu lục trong 8 năm. Đây là đòn giáng mạnh đối với tham vọng của đội tuyển Malaysia và có thể khiến bóng đá nước này sụp đổ.

Luật sư Balbeer nhận định trường hợp của Malaysia khá giống với Timor Leste, đội bóng bị cấm tham dự hai kỳ Asian Cup (Ảnh: FAM).

Trước đó, nhiều suy đoán cho rằng đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, mọi việc có vẻ diễn biến phức tạp hơn rất nhiều.

Về mặt pháp lý, ông Balbeer nhấn mạnh rằng FAM gửi một đơn kháng cáo không đủ sức thuyết phục, dẫn đến việc FIFA bác bỏ thẳng thừng. Ông cũng khẳng định khả năng FAM kháng cáo thành công ở CAS là không cao.

Ông nói thêm: “FAM rất khó kháng cáo thành công ở CAS bởi bằng chứng FIFA đưa ra mang tính nghiêm trọng. Sau khi FAM kết thúc quá trình kháng cáo ở CAS, AFC hoàn toàn có thể áp dụng những biện pháp mạnh tay. Trường hợp của Timor Leste gần như tương tự những gì đang diễn ra”.

Theo cập nhật mới nhất của báo giới Malaysia, cho tới ngày 2/12, FAM vẫn chưa gửi hồ sơ lên CAS. Điều này dấy lên nghi ngờ cơ quan quản lý bóng đá Malaysia đã bỏ cuộc ở vụ này. Hạn chót để FAM gửi đơn lên CAS là ngày 8/12.