Công nhân Thái Lan căng mình làm việc trước giờ khai mạc SEA Games 33

Chỉ còn 5 ngày nữa, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 33) sẽ chính thức khai mạc tại Thái Lan. Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thường xuyên vượt ngưỡng 30 độ C, hàng trăm công nhân vẫn đang miệt mài làm việc ngày đêm tại sân vận động Rajamangala, chạy đua với thời gian để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng cho đêm khai mạc.

Thái Lan đã dành tổng ngân sách khoảng 455,96 triệu baht (khoảng 367 tỉ đồng) cho việc tổ chức SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13. Trong đó, 166,28 triệu baht (khoảng 13 tỉ đồng) được phân bổ riêng cho lễ khai mạc, lễ bế mạc và hành trình rước đuốc, cho thấy sự đầu tư lớn vào các sự kiện trọng điểm của đại hội.

Đằng sau ánh hào quang của một sự kiện thể thao tầm cỡ quốc tế là hình ảnh những người công nhân thầm lặng, miệt mài lao động.

Dù cái nắng như đổ lửa, công việc tại công trường chuẩn bị cho đêm khai mạc vẫn không ngừng nghỉ.

Nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang. Khu vực phòng dành cho khách mời VIP trên khán đài vẫn đang trong quá trình sơn sửa, ốp gạch.

Giữa cái nóng hầm hập, nhiều công nhân tranh thủ nghỉ trưa ngay trên những bậc khán đài nơi họ đang thi công.

Một nhóm công nhân khác tìm chỗ nghỉ tạm dưới gầm cầu thang, đường lên khán đài chính.

Anh Anurak Phongchai chia sẻ: “Công việc này đã bắt đầu hơn một tháng rồi. Càng gần lễ khai mạc, khối lượng công việc càng nhiều, từ lắp đặt các hạng mục, chỉnh hệ thống đèn khán đài, đến dọn dẹp từng khu một. Khó nhất là những phần phải leo cao vì nắng rất gắt".

Các công nhân phải leo lên nóc sân vận động ở độ cao hơn 100m để lắp đặt lại các chi tiết mái che.

Cây xanh, hoa trang trí cũng được chăm sóc tỉ mỉ để tạo nên mảng xanh tươi tắn, hài hòa với không khí rộn ràng của kỳ đại hội.

Khi ánh đèn sân khấu bật sáng và âm thanh khai mạc SEA Games 33 vang dội khắp Rajamangala, ít ai còn nhớ đến những ngày nắng gắt hay những giấc ngủ tạm bợ của đội ngũ công nhân. Tuy nhiên, chính sự bền bỉ của họ đã góp phần hoàn thiện mọi hạng mục đúng hạn, để lễ khai mạc diễn ra trọn vẹn và đúng với kỳ vọng.

Lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ diễn ra trên sân Rajamangala vào tối 9/12, đánh dấu thời điểm Đại hội Thể thao Đông Nam Á chính thức khởi tranh.