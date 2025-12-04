HLV U22 Malaysia sớm theo dõi U22 Việt Nam tại SEA Games

Trận đấu đầu tiên của U22 Malaysia ở SEA Games 33 là trận gặp U22 Lào ngày 6/12, trên sân Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan). Thế nên, đội bóng này đến Bangkok muộn hơn hai đội U22 Việt Nam và U22 Lào.

HLV Nafuzi Zain luôn theo sát hoạt động của U22 Việt Nam (Ảnh: FAM).

Dù vậy, chiều qua, người ta đã thấy HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia xuất hiện trên sân Rajamangla, theo dõi trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào. Nhiều khả năng ông Nafuzi Zain đến Bangkok sớm hơn các học trò của mình, nhằm kịp xem U22 Việt Nam thi đấu với U22 Lào.

Cùng xem trận U22 Việt Nam - U22 Lào với HLV Nafuzi Zain là Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Tan Cheng Hoe.

Những người có mặt trên sân chứng kiến cảnh hai nhân vật này trò chuyện rất kỹ với nhau, dường như họ đang phân tích lối chơi, cũng như phân tích những nhân sự chủ chốt của U22 Việt Nam và U22 Lào.

Sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào vào chiều qua, HLV Nafuzi Zain không phát biểu gì về U22 Việt Nam, nhưng ông có đề cập đến U22 Lào. Ông tin tưởng U22 Malaysia có thể đánh bại đội bóng trẻ đến từ xứ sở triệu voi, qua đó có màn ra quân tốt tại SEA Games năm nay.

Sau trận đấu gặp U22 Lào vào ngày 6/12, U22 Malaysia sẽ quyết đấu với U22 Việt Nam vào ngày 11/12. Nhiều khả năng đây sẽ là trận cầu phân định ngôi đầu bảng B.