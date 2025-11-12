Bóng đá Malaysia quyết tìm ra người đứng đầu vụ bê bối cầu thủ nhập tịch

PPK thuộc Ủy ban Liêm chính Malaysia (EAIC). Việc đầu tiên mà PPK thực hiện sau buổi họp chiều nay là loại bớt một thành viên. Người bị loại là tiến sĩ Seri Yusof Ismail, với lý do ông này là thành viên của một ủy ban tương tự thuộ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Việc Ủy ban Liêm chính Malaysia phải gấp rút lập ra PPK, nhằm điều tra toàn diện những sai sót về mặt giấy tờ, khiến cho 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo bị FIFA trừng phạt.

Bóng đá Malaysia tiếp tục bị điều tra bởi một ủy ban thuộc Cơ quan Liêm chính Malaysia (Ảnh: T.H).

Nhiệm vụ của PPK là tìm ra nguyên nhân, cũng như tìm ra những người đã trực tiếp làm sai hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch nói trên, khiến cho bóng đá Malaysia đang gặp rắc rối lớn.

PPK tuyên bố thời gian điều tra của họ sẽ kéo dài tối đa 3 tháng, kết thúc trước ngày 31/3/2026 (ngày kết thúc vòng loại Asian Cup 2027). Đồng thời, sau khi có kết quả điều tra, PPK sẽ công bố công khai với người hâm mộ bóng đá Malaysia.

Cũng theo Ủy ban điều tra độc lập này, quá trình làm việc của họ không có vùng cấm, không phân biệt đó là thành viên của FAM, Cục di trú hay Bộ Nội vụ Malaysia. Đây là những cơ quan và tổ chức thực hiện quy trình phê duyệt hồ sơ cho các cầu thủ nhập tịch, theo các bước khác nhau.

Tuyên bố trên của PPK cho thấy các giới chức Malaysia cũng rất nóng lòng muốn tìm ra người đứng đầu vụ bê bối cầu thủ nhập tịch, khiến cho bóng đá Malaysia đang mất uy tín nghiêm trọng trên bình diện quốc tế.

Đồng thời, việc điều tra của PPK cũng giúp rà soát lại hệ thống, trong quy trình làm việc của FAM. Điều này cũng vừa được Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh đề cập.

Bà Hannah Yeoh cho biết cơ quan quản lý nhà nước rất muốn rà soát lại hoạt động của FAM, nhưng vẫn ngại vi phạm quy định của FIFA, về việc các cơ quan chính phủ không được can thiệp vào việc của các liên đoàn cấp quốc gia, là thành viên của FIFA.

Với việc PPK thuộc Ủy ban Liêm chính Malaysia quyết liệt vào cuộc, khả năng rất cao sẽ có thêm quan chức của bóng đá Malaysia bị trừng phạt vì vụ 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả mạo.