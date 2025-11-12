Cựu danh thủ Hồ Văn Lợi qua đời

Sinh năm 1970 tại Huế, thành danh ở TPHCM, Hồ Văn Lợi từng được đánh giá là một “quái kiệt” của làng bóng đá Việt Nam. Ông cao chưa đến 1m60, nhưng từng là nỗi khiếp đảm của các hàng thủ tại giải trong nước.

Hồ Văn Lợi là Vua phá lưới của V-League 2001-2002 (Ảnh: Tư liệu).

Tên tuổi của cố danh thủ Hồ Văn Lợi gắn liền với đội bóng nổi tiếng một thời Cảng Sài Gòn (sau này đổi tên thành Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn). Hồ Văn Lợi 3 lần vô địch bóng đá quốc gia vào các năm 1994, 1997 và 2002. Riêng ở mùa giải 2001-2002, Hồ Văn Lợi giành danh hiệu Vua phá lưới với 9 bàn thắng.

Ông trở thành chân sút nội thứ hai giành được danh hiệu này trong lịch sử giải V-League (kể từ khi giải bóng đá vô địch quốc gia đổi tên thành V-League, từ mùa giải 2000-2001), sau người đầu tiên làm được điều này là chân sút Đặng Đạo của CLB Khánh Hòa.

Đây là thành tích mà mãi đến 15 năm sau, mới có chân sút nội thứ 3 tái hiện được, đó là Nguyễn Anh Đức của CLB Becamex Bình Dương (cũ), thực hiện ở V-League 2017.

Hồ Văn Lợi (người ngồi) trên giường bệnh (Ảnh: VFF).

Hồ Văn Lợi được đánh giá là một trong những học trò xuất sắc nhất của cố HLV lừng danh Phạm Huỳnh Tam Lang. Hồ Văn Lợi có phong cách thi đấu rất riêng, ông cực quái, khiến cho các hậu vệ và các thủ môn hầu như không thể đoán được các động tác xử lý của ông.

Những năm gần đây, Hồ Văn Lợi phải chống chọi với bạo bệnh. Các đồng nghiệp và đồng đội cũ đã tổ chức các trận đấu quyên góp giúp đỡ ông. Rạng sáng nay, gia đình của ông thông báo, Hồ Văn Lợi không thể qua khỏi.

Hồ Văn Lợi vĩnh viễn ra đi ở tuổi 55, để lại niềm tiếc thương cho mọi người yêu mến bóng đá Việt Nam. Một trong những cầu thủ có lối chơi “dị” nhất trong lịch sử bóng đá nội đã rời xa người hâm mộ mãi mãi.