Quốc ca thiếu nhạc, báo Thái Lan phản ứng với Ban tổ chức SEA Games

Nhật báo hàng đầu Thái Lan là Thairath trong buổi sáng nay (4/12) đề cập thẳng về vấn đề tính chuyên nghiệp của chủ nhà SEA Games 33: “Chúng ta đã thật sự sẵn sàng cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này hay chưa, sau ngày đầu tiên có quá nhiều sự cố?”.

Ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games 33 đánh dấu bằng trận đấu trong khuôn khổ nội dung bóng đá nam giữa hai đội U22 Việt Nam và U22 Lào. Và ngay ở màn tranh tài đầu tiên, có tính chất mở ra toàn bộ chuỗi sự kiện tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay, đã phát sinh vụ việc cầu thủ U22 Việt Nam và U22 Lào phải hát Quốc ca không có tiếng nhạc.

Cầu thủ U22 Việt Nam phải hát Quốc ca trong cảnh thiếu nhạc, vì sự cố từ BTC chủ nhà (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nguyên nhân được Tổng cục Thể thao Thái Lan (SAT) và Ban tổ chức (BTC) chủ nhà giải thích, là do trục trặc về kỹ thuật âm thanh.

Chưa dừng lại tại đây, dàn đèn ở sân Rajamangala cũng trục trặc, nhiều bóng đèn trên trụ cao áp không phát sáng. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào diễn ra vào buổi chiều, sân không mở đèn, nên người hâm mộ Việt Nam ít để ý đến sự cố này.

Nhưng ngay sau đó, ở trận U22 Thái Lan gặp U22 Timor Leste vào buổi tối, thiếu sót về mặt kỹ thuật nói trên đã lộ ra.

Tờ Thairath ngao ngán thốt lên: “Đại hội do người Thái Lan đăng cai đã sớm bị trượt chân ngay bước đi đầu tiên. Điều này khiến dư luận tại Thái Lan đặt câu hỏi liệu chúng ta đã sẵn sàng cho một kỳ đại hội vốn đã tiêu tốn số tiền khổng lồ. Đặc biệt, sân Rajamangala được đầu tư rất lớn để cải tạo (125,2 triệu baht, khoảng 103 tỷ đồng)”.

“Nhưng cũng chính trên sân bóng, sự cố đã xảy ra ngay trước khi tiếng còi mở màn của các cuộc tranh tài thể thao được vang lên. Điểm nhấn của ngày thi đấu đầu tiên không phải là chuyên môn, mà là công tác tổ chức. Điều này gây lo lắng cho không ít người hâm mộ”, Thairath viết thêm.

Nhiều bóng đèn trên sân Rajamangala không phát sáng vào hôm qua (Ảnh: Thairath).

Riêng về sự cố các cầu thủ U22 Việt Nam và U22 Lào buộc phải hát Quốc ca trong bối cảnh thiếu nhạc, tờ nhật báo hàng đầu của xứ sở chùa vàng thể hiện thái độ khá gay gắt.

Thairath bình luận: “Quốc ca không được ngân lên, các cầu thủ phải đứng hát trực tiếp trên sân. Đây là sự hỗn loạn, còn khán giả cảm thấy khó chịu. Đây là sai lầm không nên xảy ra ở các cuộc tranh tài quốc tế”.

“Vấn đề nữa là hệ thống đặt chỗ ngồi dành cho khán giả chưa hoàn thiện. Hệ thống phân phối chỗ ngồi lại phân phối vượt quá số ghế thực tế có trong sân. Ví dụ cổ động viên (CĐV) đặt ghế số 20, nhưng số ghế thực tế kết thúc ở số 19. Nhiều người buộc phải đi tìm chỗ ngồi khác hoặc phải di chuyển sang khu vực khác.

Cho dù việc đặt vé là miễn phí, nhưng điều đó vẫn tạo ra sự khó chịu cho các CĐV. Họ cho rằng điều này phản ánh công tác chuẩn bị cho SEA Games khá lỏng lẻo”, vẫn là những dòng được viết trên tờ Thairath.

Rồi cũng chính tờ nhật báo hàng đầu xứ sở chùa vàng cảnh báo quốc gia chủ nhà của SEA Games 33 cần làm tốt hơn, nhằm lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt các đoàn thể thao và người hâm mộ quốc tế: “SEA Games sẽ còn diễn ra trong nhiều ngày nữa, đến tận ngày 20/12. Những gì xảy ra trong ngày đầu tiên không chỉ là trục trặc nhỏ”

“Những sự cố đấy là dấu hiệu đáng lo ngại, cho thấy việc Thái Lan đăng cai SEA Games có thể cần phải được nghiêm túc hơn, để tránh gây thêm tổn hại cho hình ảnh đất nước và ngành thể thao Thái Lan”, Thairath nhấn mạnh.