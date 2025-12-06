"Cánh én" Thanh Nhã tái xuất, góp sức vào chiến thắng 7-0 trước Malaysia

Tối 5/12, đội tuyển nữ Việt Nam mở màn SEA Games 33 đầy hứng khởi bằng chiến thắng “7 sao” trước Malaysia. Trên sân Chon Buri, HLV Mai Đức Chung tung ra đội hình xen giữa kinh nghiệm và sức trẻ, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã.

Thanh Nhã không may dính chấn thương gối và buộc phải nghỉ thi đấu vào cuối năm 2024. Tuy nhiên với sự nỗ lực chữa trị và hồi phục, sau gần nửa năm, "cánh én" tốc độ đã chính thức trở lại trong màu áo đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam trong trận thắng 7-0 trước Malaysia tại SEA Games 33.

Dù chưa thể ghi bàn sau 90 phút thi đấu năng nổ và liên tục tạo “sóng gió” trước khung thành đối phương, sự trở lại của tiền đạo số 19 đóng góp tích cực vào hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Cô gái sinh năm 2001 đã có lần thứ 3 thi đấu cho màu áo đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở kỳ đại hội khu vực Đông Nam Á. Thanh Nhã từng góp công vào hai tấm HCV tại SEA Games 31 và 32, đồng thời là điểm sáng của tuyển nữ Việt Nam ở Asian Cup 2022 và World Cup 2023.

Trận gặp Malaysia cũng cho thấy sự quyết tâm giữ thành tích HCV của tuyển nữ Việt Nam. Chỉ mất vài phút để các học trò HLV Mai Đức Chung chiếm lĩnh thế trận, gây sức ép mạnh mẽ từ hai biên và có bàn thắng sớm vào phút thứ 4 của Hải Yến.

Bàn thắng sớm giúp tuyển nữ Việt Nam trút bỏ áp lực, từ đó triển khai lối chơi mạch lạc và tự tin hơn. Ngược lại, Malaysia gần như chỉ còn biết thu mình phòng ngự trên phần sân nhà.

Hiệp 1 khép lại với thế trận một chiều nghiêng hoàn toàn về tuyển nữ Việt Nam. Dù Malaysia lùi sâu đội hình, họ vẫn không thể chống đỡ trước sức ép dồn dập. Sau bàn mở tỷ số, Bích Thùy đánh đầu nâng tỷ số ở phút 23, Hải Yến ghi bàn ở phút 26, trước khi Hải Linh chớp thời cơ lập công phút 33. Đội quân của HLV Mai Đức Chung bước vào giờ nghỉ với lợi thế 4-0.

Bước sang hiệp 2, dù đã dẫn 4 bàn, tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì thế trận áp đảo và đẩy cao đội hình nhằm gia tăng cách biệt. Phút 48, Thái Thị Thảo băng vào dứt điểm một chạm sau đường chuyền của đồng đội, nâng tỷ số lên 5-0. Đến phút 59, cô tiếp tục ghi dấu ấn bằng cú sút xa đẹp mắt, khiến hàng thủ Malaysia hoàn toàn bó tay.

Phút 78, từ quả tạt chuẩn xác của Cù Thị Huỳnh Như, Thái Thị Thảo bật cao đánh đầu ghi bàn, hoàn tất cú hat-trick và ấn định chiến thắng 7-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung bắt đầu tung vào sân một loạt cầu thủ dự bị. Dù vậy, tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Ở những phút cuối, Huỳnh Như và các đồng đội tiếp tục tạo ra thêm vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng, khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 7-0 trước Malaysia.

Với chiến thắng trước Malaysia, tuyển nữ Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng B SEA Games 33 với 3 điểm và hiệu số +7. Toàn đội sẽ hướng đến trận đấu tiếp theo gặp Philippines vào ngày 8/12.