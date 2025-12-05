U22 Việt Nam được nghỉ tập, xem đội tuyển nữ đánh bại Malaysia

Đội tuyển U22 Việt Nam đang đóng quân tại Bangkok, còn đội tuyển bóng đá nữ thi đấu ở Chonburi, cách Bangkok hơn 100km.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Malaysia 7-0 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chính vì vậy, các cầu thủ U22 Việt Nam không thể rời nơi tập trung, di chuyển đến sân vận động ở Chonburi, trực tiếp dự khán trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Malaysia tối nay.

Dù vậy, các cầu thủ của HLV Kim Sang Sik vẫn quây quần bên nhau, mắt hướng về màn hình tivi, xem các cô gái của HLV Mai Đức Chung đánh bại đội tuyển bóng đá nữ Malaysia 7-0.

Các cầu thủ U22 Việt Nam xem đội nữ Việt Nam thi đấu qua TV (Ảnh chụp màn hình).

Các cầu thủ U22 Việt Nam chăm chú xem các đàn chị thi đấu (Ảnh chụp màn hình).

Các cầu thủ U22 Việt Nam tỏ ra phấn khích thật sự, khi các đàn chị ở đội tuyển bóng đá nữ ghi bàn vào lưới Malaysia. Trong vòng vài ngày tới đây, U22 Việt Nam cũng sẽ đối đầu với U22 Malaysia. Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu quyết định vé vào bán kết của U22 Việt Nam tại SEA Games.

Tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này, cả hai đội tuyển bóng đá nam (U22) và bóng đá nữ Việt Nam đều đặt mục tiêu giành HCV. Đây là điều từng xảy ra ở các kỳ SEA Games 30 năm 2019 ở Philippines và SEA Games 31 năm 2022 tại Việt Nam.