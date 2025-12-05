Tuyển nữ Việt Nam đại thắng 7-0 trước Malaysia

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 7-0 trước Malaysia ở trận ra quân tại bảng B, môn bóng đá nữ, SEA Games 33, diễn ra vào chiều 5/12, tại sân vận động Chonburi (Thái Lan).

Tuyển nữ Malaysia chơi lép vế trước tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sau tiếng còi khai cuộc, tuyển nữ Việt Nam tràn lên tấn công và sớm có bàn thắng mở tỷ số. Phút 4, sai lầm của thủ thành Ezza đã giúp Hải Yến mở tỷ số trận đấu. Có bàn thắng sớm, đội tuyển nữ Việt Nam chơi rất thoải mái, trong khi tuyển nữ Malaysia phải co cụm đội hình phòng thủ.

Với thế trận một chiều, hệ thống phòng ngự của Malaysia không thực sự xuất sắc, các bàn thắng tới với tuyển nữ Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian. Trong những phút còn lại của hiệp một, các bàn thắng của Bích Thùy, Hải Yến (cú đúp) và Hải Linh đã giúp đoàn quân của HLV Mai Đức Chung bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 4-0.

Thái Thị Thảo ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi bàn (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chiến thắng đã nằm trong tầm tay của tuyển nữ Việt Nam, nhưng tỷ số còn chưa dừng lại. Trong hiệp hai, HLV Mai Đức Chung xoay tua cầu thủ, cầu thủ vào sân ngay đầu hiệp hai Thái Thị Thảo đã tỏa sáng với cú hat-trick để giúp tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 7-0. Ở lượt trận thứ hai, tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với Philippines, đội đã thắng 2-1 trước Myanmar ở lượt trận ra quân.