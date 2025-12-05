HLV Mai Đức Chung nêu lý do giúp tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Malaysia

Tuyển nữ Việt Nam đại thắng 7-0 trước Malaysia

“Đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua Malaysia, đội bóng đang tiến bộ và vừa có kết quả tốt trước Bangladesh. Tôi luôn nhắc các cầu thủ phải giữ sự tập trung và thật may mắn khi chúng tôi giành chiến thắng”, HLV Mai Đức Chung phát biểu sau trận đấu cho biết.

Theo nhà cầm quân kỳ cựu, đội tuyển đạt yêu cầu quan trọng về mặt lực lượng: “Chúng tôi không có chấn thương, không thẻ vàng, qua đó bảo toàn đội hình mạnh nhất cho trận kế tiếp. Đây là yếu tố vô cùng quan trọng”.

HLV Mai Đức Chung cho biết ông đã chủ động sử dụng đội hình kết hợp giữa cầu thủ trẻ và kinh nghiệm: “Tôi không dùng hoàn toàn một nhóm mà sắp xếp xen kẽ. Mục tiêu là tạo nhiều bàn thắng và các cầu thủ đã thực hiện rất tốt”.

HLV Mai Đức Chung tham dự họp báo sau trận gặp Malaysia (Ảnh: Khoa Nguyễn)

Khi được hỏi về việc có tiếp tục thúc đẩy hàng công ghi thêm bàn dù tỷ số đã là 7-0, ông thẳng thắn: “HLV nào cũng muốn ghi càng nhiều bàn càng tốt, nhất là trong bảng đấu nhiều cạnh tranh. Nếu có cơ hội, tôi luôn mong đội ghi thêm”.

Nhà cầm quân cũng xúc động khi nhắc đến sự cổ vũ trên khán đài: “Hôm nay chỉ có một nhóm nhỏ cổ động viên Việt Nam nhưng họ cổ vũ rất nhiệt tình. Tôi thật sự cảm động khi nghe nhiều người gọi tên mình. Xin cảm ơn các CĐV đã ủng hộ đội tuyển và cá nhân tôi”.

Ở phía các cầu thủ, Thái Thị Thảo, tác giả cú hat-trick đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia, chia sẻ: “Tôi may mắn ghi được 3 bàn. Đó là kết quả từ lối chơi và thế trận tốt mà toàn đội tạo ra. Đây sẽ là động lực để chúng tôi hướng tới những trận tiếp theo”.

Cô tiết lộ, hat-trick này dành tặng một người bạn đồng đội vừa đón thành viên mới trong gia đình: “Đây là hat-trick đầu tiên tại đội tuyển nên tôi rất vui và hy vọng toàn đội sẽ có một kỳ SEA Games 33 thật thành công”.