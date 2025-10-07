Phản ứng của LĐBĐ Malaysia khi FIFA tung bằng chứng kết tội

Đêm qua, FIFA chính thức công bố hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị buộc tội làm giả giấy tờ nhập tịch là Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero.

Các cầu thủ Malaysia đều được FAM ghi có ông bà sinh ra ở Malaysia nhưng thực tế họ lại có nơi sinh tại nước ngoài (Ảnh: Asean Football).

Trong tài liệu của FIFA, các cầu thủ này không hề có ông bà sinh ra ở Malaysia (như FAM công bố) mà họ đều có nơi sinh ở nước ngoài. Bằng chứng trên một lần nữa khẳng định sai phạm của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Tuy nhiên, FAM một lần nữa khẳng định thông tin của FIFA là không chính xác. Họ tuyên bố sẽ kháng cáo.

FAM thông báo: “FAM xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được đầy đủ tài liệu phán quyết từ FIFA liên quan đến quyết định kỷ luật về vấn đề tài liệu đủ điều kiện của 7 cầu thủ đội tuyển quốc gia.

Sau khi nhận được tài liệu này, FAM sẽ chính thức nộp đơn kháng cáo thông qua các kênh pháp lý đã được quy định. FAM cũng muốn nhấn mạnh rằng tất cả các tài liệu cũng như bằng chứng hỗ trợ liên quan đến vấn đề này đã được hoàn thiện đầy đủ và sẵn sàng để trình lên FIFA thông qua kênh chính thức.

FAM xem trọng và nghiêm túc với một số kết luận, đặc biệt là cáo buộc rằng các cầu thủ đã “có được tài liệu giả mạo” hoặc cố tình tìm cách lách quy định về điều kiện tham dự. FAM khẳng định rằng không có bằng chứng nào được FIFA đưa ra để hỗ trợ cho cáo buộc này.

Toàn bộ tài liệu và quy trình nộp hồ sơ liên quan đến điều kiện của cầu thủ đã được FAM chuẩn bị, xác nhận và quản lý đầy đủ theo đúng quy trình quy định. Trong suốt quá trình, các cầu thủ đã hành động với thiện chí, hoàn toàn dựa vào quá trình xác minh và đăng ký do FAM thực hiện.

FAM tuyên bố kháng cáo và cho rằng lời buộc tội của FIFA không chính xác (Ảnh: VFF).

FAM cho rằng lời buộc tội này là không chính xác và không công bằng và vấn đề này sẽ được nêu bật một cách đầy đủ trong quá trình kháng cáo chính thức.

FAM cam kết bảo vệ lợi ích của bóng đá quốc gia, bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và đảm bảo quá trình này được thực hiện một cách minh bạch và theo đúng quy định. FAM sẽ sử dụng mọi kênh pháp lý hiện có để bảo vệ vụ việc này.

FAM cũng muốn nhấn mạnh rằng vụ việc này có thông tin chính thức liên quan đến quy trình của Chính phủ Malaysia trong việc cấp và xác minh hộ chiếu.

Theo quy định của Đạo luật Bí mật Chính thức 1972 và Đạo luật Hộ chiếu 1966, bất kỳ việc tiết lộ nào liên quan đến tài liệu hoặc quy trình nói trên mà không có sự cho phép đều bị nghiêm cấm hoàn toàn. Do đó, FAM bị ràng buộc về mặt pháp lý trong việc giữ bí mật các yếu tố này. Vì vậy, FAM sẽ chỉ chia sẻ thông tin liên quan với phía FIFA cho mục đích giải quyết vụ việc này”.

Theo báo giới Malaysia, FAM đã thuê đội ngũ luật sư nước ngoài để đưa vấn đề lên Tòa án thể thao (CAS). Họ sẽ có thêm 21 ngày để kháng cáo, trước khi phán quyết cuối cùng được tuyên. AFC sẽ dựa vào phán quyết này để đưa ra án phạt với Malaysia. Họ có thể bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam hoặc thậm chí là loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.