Tình huống diễn ra vào khoảng 9h ngày 5/1 tại Km31+600 quốc lộ 47B, thuộc địa phận xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa.

Theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại, chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ 47B đã chuyển hướng bất ngờ ở tốc độ cao, dẫn tới va chạm với xe đầu kéo đang đi thẳng.

Sau đó, xe đầu kéo lao sang bên trái đường, lật thùng container vào ô tô con.

Trên ô tô con có 4 người. Theo thông tin ban đầu, tài xế ô tô con tử vong tại chỗ, 1 người trên ô tô con bị thương, các phương tiện bị hư hỏng.

Xe đầu kéo lật nghiêng, thùng container đổ ập vào ô tô con (Nguồn video: OFFB).

Hình ảnh do camera hành trình của xe đầu kéo ghi lại (Nguồn video: OFFB).

Trong tình huống trên, ô tô con di chuyển chậm, đúng làn đường, nhưng không tránh khỏi tai nạn do sự bất cẩn của tài xế xe tải và xe đầu kéo.

Dữ liệu trên video do camera hành trình của xe đầu kéo ghi lại cho thấy dù có gờ giảm tốc và gần đến đoạn đường giao nhau nhưng tài xế không giảm tốc độ, dẫn tới việc không thể tránh xe tải đối diện bất ngờ rẽ trái.

Trong khi đó, xe tải đã chuyển làn đột ngột ở tốc độ cao, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Xe trọng tải lớn cần nhiều thời gian hơn để phanh, nên tài xế cần chú ý kiểm soát tốc độ để có thể kịp thời xử lý tình huống, giảm thiểu thiệt hại, nhất là khi tới gần các đoạn đường giao nhau, đường chạy qua khu dân cư.