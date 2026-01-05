U23 Việt Nam đón tin vui ngay trước trận gặp U23 Jordan

Thủ môn Nguyễn Tân dính chấn thương và HLV Kim Sang Sik đã quyết định triệu tập Phạm Đình Hải của CLB Hà Nội để thay thế. Tuy nhiên, trong những ngày qua, thủ môn sinh năm 2006 lại chưa thể hoàn tất thủ tục visa để sang Saudi Arabia hội quân cùng các đồng đội.

Thủ môn Đình Hải kịp góp mặt trong trận đấu với U23 Jordan (Ảnh: VFF).

Vào phút chót, U23 Việt Nam đã nhận được tin vui từ Đình Hải. Theo đó, người gác đền của CLB Hà Nội đã xin xong visa. Dự kiến, trong tối ngày 5/1, thủ môn sinh năm 2006 sẽ bay sang Saudi Arabia.

Theo thông tin ban đầu, Đình Hải sẽ kịp thời góp mặt trong danh sách đăng ký thi đấu của U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Jordan vào lúc 18h30 ngày 6/1. Như vậy, HLV Kim Sang Sik sẽ có đủ 3 thủ môn ở trận mở màn tại giải U23 châu Á.

Đình Hải từng khoác áo các đội tuyển U16, U17, U19 và U20 Việt Nam. Thủ môn này tích lũy được nhiều kinh nghiệm thi đấu ở trong nước và quốc tế. Gần đây, Đình Hải từng có thời gian tập trung cùng U23 Việt Nam trước giải U23 Đông Nam Á 2025. Do đó, anh đã làm quen được với môi trường ở đội bóng cũng như phong cách huấn luyện của HLV Kim Sang Sik.

Ở giải U23 châu Á, Đình Hải nhiều khả năng sẽ là thủ môn số 3 của U23 Việt Nam sau Cao Văn Bình và Trần Trung Kiên. Dù rất khó bắt chính nhưng việc được thi đấu ở giải đấu cấp độ châu Á sẽ giúp thủ thành sinh năm 2006 có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Trong khi đó, vào phút chót, U23 Việt Nam đã phải chia tay cầu thủ Bùi Vĩ Hào vì chấn thương. Tiền đạo của CLB Becamex TPHCM đã tái phát chấn thương dây chằng và không thể cùng U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á.

Đây là điều đáng tiếc bởi Bùi Vĩ Hào từng vắng mặt ở SEA Games 33 vì chấn thương. Cầu thủ này là nhân tố có thể tạo ra sự khác biệt trên hàng công, nhờ lối chơi tốc độ và khả năng chọn vị trí tốt.

Bùi Vĩ Hào chia tay U23 Việt Nam vì chấn thương (Ảnh: AFC).

Trong bối cảnh ấy, HLV Kim Sang Sik buộc phải giữ lại tiền đạo trẻ Lê Phát. Đây là cầu thủ ghi bàn cho U23 Việt Nam trong trận giao hữu với U23 Syria vào ngày 30/12. Ở trận đấu đó, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã để thua đội bóng Tây Á với tỷ số 1-2.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Jordan vào lúc 18h30 ngày 6/1. Sau đó, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ gặp U23 Kyrgyzstan vào lúc 21h ngày 9/1 và đối đầu với U23 Saudi Arabia vào lúc 23h30 ngày 12/1. Hai đội đầu bảng sẽ giành quyền lọt vào tứ kết.