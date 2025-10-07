Malaysia phản pháo FIFA bằng tuyên bố cứng rắn

FIFA đã công bố bằng chứng cho thấy Malaysia đã làm giả hồ sơ Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero trước trận đấu với tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6.

Malaysia một lần nữa tuyên bố các cầu thủ nhập tịch đều hợp lệ (Ảnh: FAM).

Theo tài liệu từ phía Malaysia, ông bà của 7 cầu thủ này đều sinh ra ở Malaysia. Tuy nhiên, FIFA điều tra cho thấy những người này sinh ra ở nước ngoài.

Tuy nhiên, bất chấp bằng chứng của FIFA, FAM tiếp tục thể hiện quan điểm mạnh mẽ. Trong tuyên bố thứ hai trong ngày 7/10, cơ quan quản lý của bóng đá Malaysia một lần nữa bác bỏ lời buộc tội từ FIFA.

FAM tuyên bố: “FAM khẳng định rằng những thông tin được đưa ra trong quyết định của FIFA là không chính xác. Cáo buộc cho rằng các cầu thủ “sử dụng tài liệu giả mạo” là vô căn cứ, vì cho đến nay không có bằng chứng xác thực nào được đưa ra.

FAM muốn nhấn mạnh rằng 7 cầu thủ bị FIFA buộc tội đều là công dân Malaysia hợp pháp. Như chúng tôi đã giải thích trước đó, sai sót xảy ra là do một lỗi hành chính trong quá trình nộp hồ sơ. Một nhân viên đã vô tình tải lên tài liệu từ phía người đại diện thay vì tài liệu chính thức do Cục Đăng ký Quốc gia (JPN) cấp.

Malaysia tự tin kháng cáo thành công (Ảnh: VFF).

Hiện tại, FAM đang chuẩn bị đơn kháng cáo chính thức kèm theo các tài liệu gốc hợp lệ và đã được Chính phủ Malaysia xác nhận. FAM sẽ gửi đơn kháng cáo đối với kết luận hiện tại và cam kết bảo vệ sự trong sạch của bóng đá quốc gia dựa trên sự thật và tài liệu xác thực”.

FAM khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS). Quá trình này kéo dài thêm 21 ngày, trước khi phán quyết cuối cùng được tuyên. AFC sẽ dựa vào phán quyết này để đưa ra hình phạt của Malaysia. Họ có thể bị xử thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-3 hoặc thậm chí bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027.