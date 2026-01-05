AFC đặc biệt chú ý tới ngôi sao U23 Việt Nam trước giải châu Á

AFC đã chỉ ra các cầu thủ nổi bật nhất trong số 4 đội bóng ở bảng A giải U23 châu Á. Trong đó, người được cơ quan quản lý bóng đá châu Á chọn ở đội hình của U23 Việt Nam là tiền vệ Khuất Văn Khang.

Khuất Văn Khang là gương mặt nổi bật của U23 Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Bình luận về tài năng của đội trưởng U23 Việt Nam, AFC viết: “Khuất Văn Khang là một tiền vệ năng nổ, thông minh và là trái tim của U23 Việt Nam. Ở tuổi 22, Văn Khang thường xuyên góp mặt ở đội tuyển quốc gia.

Tiền vệ này thể hiện sự điềm tĩnh, khả năng lãnh đạo. Đó là tố chất mà U23 Việt Nam rất cần để cải thiện thành tích giành ngôi á quân giải đấu năm 2018”.

AFC nhận định Odeh Fakhoury là cầu thủ nổi bật nhất của U23 Jordan mà U23 Việt Nam cần phải đặc biệt đề phòng trong trận mở màn giải U23 châu Á.

Cơ quan quản lý bóng đá châu Á bình luận: “Fakhoury là mối đe dọa tấn công rất nổi bật của đội U23 Jordan. Cầu thủ này vừa đại diện cho đội tuyển Jordan tham dự giải cúp Ả rập 2025. Điểm mạnh của Fakhoury là khả năng tìm khoảng trống, dứt điểm quyết đoán”.

Các cầu thủ Kimi Merk (U23 Kyrgyzstan) và Musab Aljuwayr (U23 Saudi Arabia) là những cầu thủ nổi bật nhất ở hai đội bóng còn lại.

Khuất Văn Khang từng tham dự giải U23 châu Á năm 2022 và 2024 (Ảnh: AFC).

Trong đội hình của U23 Việt Nam, Khuất Văn Khang là cầu thủ có kinh nghiệm nhất ở giải U23 châu Á. Cầu thủ sinh năm 2003 từng tham dự hai giải đấu này vào các năm 2022 và 2024. Do đó, HLV Kim Sang Sik đã tin tưởng trao băng đội trưởng cho Văn Khang.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Jordan vào lúc 18h30 ngày 6/1. Sau đó, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ gặp U23 Kyrgyzstan vào lúc 21h ngày 9/1 và đối đầu với U23 Saudi Arabia vào lúc 23h30 ngày 12/1. Hai đội đầu bảng sẽ giành quyền lọt vào tứ kết.