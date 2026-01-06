Các trường đại học phía Nam công bố tuyển sinh 2026, nhiều thay đổi lớn

Học sinh TPHCM tham gia ngày hội định hướng nghề nghiệp (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Bỏ khối truyền thống

Khối C00 (văn, sử, địa), A00 (toán, lý, hóa) đang dần bị lược bỏ trong mùa tuyển sinh năm nay.

Từ năm 2026, Trường Đại học Luật TPHCM dự kiến không dùng cả 2 tổ hợp trên để xét tuyển. Ngoài ra, trường còn dự kiến bỏ hàng loạt tổ hợp trước đây như X01 (toán, văn, giáo dục kinh tế và pháp luật), X25 (toán, giáo dục kinh tế và pháp luật, tiếng Anh)...

Theo kế hoạch, một số tổ hợp mới với 2 môn chung bắt buộc là văn, ngoại ngữ sẽ được sử dụng để tuyển sinh cho nhóm ngành luật, ngôn ngữ Anh (ngoại ngữ là một trong các môn tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật) và toán, tiếng Anh cho các ngành còn lại. Môn thứ 3, thí sinh được chọn một trong các môn còn lại trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ba khối truyền thống A00 (toán, lý, hóa), A01 (toán, lý, tiếng Anh) và C00 (văn, sử, địa) cũng không còn trong tổ hợp xét tuyển năm 2026 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM.

Thay vào đó, các ngành đào tạo sẽ xét các tổ hợp mới với sự kết hợp của 2 môn chủ đạo là toán, ngữ văn hoặc ngữ văn, tiếng Anh. Môn thứ 3 lựa chọn trong số các môn: vật lý, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tin học, giáo dục kinh tế và pháp luật.

Lý do cho sự thay đổi này xuất phát từ quy định của Bộ GD&ĐT yêu cầu tổ hợp xét tuyển của các trường phải gồm ít nhất 3 môn, bắt buộc có toán hoặc văn. Ngoài ra, số môn chung của các tổ hợp phải chiếm ít nhất 50% trọng số điểm xét tuyển. Do đó, để phù hợp, các trường sẽ phải điều chỉnh để đảm bảo quy định này.

Đa phần các trường đại học sẽ đều thay đổi tổ hợp theo hướng mới. Điều này phần nào ảnh hưởng đến phương án học tập và ôn thi tốt nghiệp TPHCM của các thí sinh. Phụ huynh và thí sinh cần bám sát việc công bố thông tin tuyển sinh để kịp thời chuyển hướng.

Chủ đạo xét tuyển tích hợp

Khối các trường trong hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM sẽ có thay đổi lớn khi định hướng tuyển sinh cho năm 2026 với thay đổi mang tính bước ngoặt: tập trung vào phương thức xét tuyển tích hợp. Trong đó, kết quả thi đánh giá năng lực đóng vai trò trụ cột.

Phương thức tích hợp được thiết kế dựa trên 3 nhóm tiêu chí: Kết quả thi tốt nghiệp THPT; Kết quả đánh giá năng lực; Quá trình học tập THPT (học bạ).

Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực năm 2025 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức để xét tuyển vào đại học (Ảnh: Hoàng Hoàng).

Theo Đại học Quốc gia, mô hình này hướng đến giảm số lượng phương thức, hạn chế gây rối cho thí sinh và tạo sự đồng bộ trong đánh giá đầu vào.

Tuy vậy, nhiều thí sinh cho biết rơi vào thế bị động bởi không thể trong vài tháng mà chuyển đổi từ ôn thi theo 3 môn xét tuyển trọng tâm sang kịp ôn thi đánh giá năng lực hay chuẩn bị kỹ cho cả học bạ.

Tuyển sinh bằng bài đánh giá định hướng nghề nghiệp

Trường Đại học Văn Lang lần đầu tuyển sinh bằng hồ sơ năng lực, kết hợp điểm học bạ (60%), bài đánh giá định hướng nghề nghiệp (30%) và ngoại ngữ (10%).

Theo trường, bài đánh giá cá nhân được thiết kế trên cơ sở các khảo sát độc lập đã được kiểm chứng quốc tế, theo hướng giúp thí sinh hiểu rõ về sở trường, sở đoản và mức độ phù hợp với ngành học, hạn chế tình trạng chọn nhầm.

Thí sinh đăng ký, thực hiện bài đánh giá cá nhân trực tuyến.

Bên cạnh đó, trường vẫn có 5 phương thức khác: Điểm thi nghiệp THPT 2026, học bạ, điểm thi đánh giá năng lực (V-SAT và V-ACT), xét kết hợp với thi các môn năng khiếu (các ngành năng khiếu), tuyển thẳng.

“Đảo chiều" xét tuyển học bạ

Năm nay, nhiều trường tiếp tục “nói không" với xét học bạ như: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Nha Trang,…

Bên cạnh đổi mới, nhiều trường vẫn duy trì xét tuyển riêng học bạ hoặc kết hợp với tiêu chí khác.

Các trường xét kết hợp học bạ và tiêu chí khác: Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Bách khoa TPHCM,…

Những trường xét điểm học bạ theo kỳ hoặc cả 3 năm hoặc như Trường Đại học Công Thương, Kiên Giang, Nguyễn Tất Thành, Công nghệ TPHCM, Kinh tế - Tài chính TPHCM, Gia Định, Yersin Đà Lạt, Hoa Sen, Kinh tế Kỹ thuật Long An, Quốc tế Sài Gòn, Duy Tân, Quản lý và công nghệ TPHCM…

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, các trường xây dựng kế hoạch, công bố thông tin tuyển sinh với các điểm chính muộn nhất là ngày 15/2.

Năm nay, lịch thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra sớm, vào ngày 11-12/6. Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7.

Quá trình xét tuyển sinh đại học cũng diễn ra sớm hơn. Dự kiến, thí sinh biết điểm chuẩn đại học năm 2026 từ 17h ngày 10/8 đến 13/8.