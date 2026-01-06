Trung Quốc ra mắt robot chiến đấu điều khiển từ xa

Robot hình người là những cỗ máy được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ và tương tác với con người bằng cách sử dụng cảm biến, bộ truyền động và trí tuệ nhân tạo (ảnh: Tomohiro Ohsumi/Getty Images).

Điều viễn tưởng đang trở thành hiện thực

Một viễn cảnh từng chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng như “Tay đấm thép” (2011) đang dần trở thành hiện thực.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa trình làng một robot quân sự có khả năng bắt chước các động tác chiến đấu của người lính trong thời gian thực.

Tuy nhiên, không giống như câu chuyện về Charlie Kenton huấn luyện một robot bị bỏ rơi trở thành nhà vô địch, mục đích của chính phủ Trung Quốc là trình diễn khả năng ghi lại mọi động tác tấn công của con người thông qua một thiết bị cảm biến chuyển động trọng lượng nhẹ do họ phát triển.

Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của Trung Quốc nhằm phát triển các hệ thống chiến đấu tự động cho chiến tranh hiện đại. Trước đó, từng xuất hiện video về một robot hình người có khả năng biểu diễn võ thuật, thậm chí còn “đá” cả CEO của công ty phát triển.

Tuy vậy, không giống như các công ty dân sự thường công bố nhiều cảnh quay thử nghiệm, PLA vẫn chưa công bố bất kỳ đoạn phim nào cho thấy robot mới này tham gia chiến đấu thực tế.

Sự kiện chỉ dành cho quân đội

Màn trình diễn robot chiến đấu này diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Học viên Quân đội quốc tế lần thứ 12, tổ chức tại Đại học Công binh Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Sự kiện có sự tham gia của học viên đến từ 8 học viện quân sự của PLA cùng hơn 30 học viên thuộc các học viện quân sự của 13 quốc gia khác.

Một học viên quân sự người Maroc, sau khi trực tiếp thử nghiệm robot, nhận định rằng thiết bị này vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện. Tuy nhiên, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tấn công và trinh sát chiến trường có thể giúp nâng cao đáng kể hiệu quả hoạt động của robot.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày một robot rà phá bom mìn sử dụng công nghệ nhận dạng hình ảnh bằng AI để phát hiện các vật liệu nổ bị chôn vùi.

Trong khi nhiều công ty như XPENG phát triển robot hình người có thể tùy chỉnh cho mục đích dân sự, hay Neura hướng tới việc đưa robot hình người vào đời sống thường nhật, thì xu hướng sử dụng robot cho mục đích quân sự và phô trương sức mạnh đang ngày càng gia tăng.

Liệu nhân loại có đang tiến gần hơn tới một thế giới giống như trong phim “Tay đấm thép” hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ, nhưng đây dường như là hướng đi mà PLA đang theo đuổi.